"MENE SEVERINA NE ZANIMA, MENE ZANIMA SRPSKA TROBOJKA" Vučić: Blokaderi žele predsenika koji bi klečao na kolenima

VOLITE koga hoćete, ali imam problem sa tim kada mrzite Srbiju, izjavio je predsednik, komentarišući izjavu Slobodana Stupara, koji kaže da se godišnjica "Oluje" obeležava da bi ličila na onu u Hrvatskoj.

- On je rekao i nešto gore. Nastranu što vidite koliko vole Hrvatsku, a mrze Srbiju. Volite koga hoćete, ali imam problem sa tim kada mrzite Srbiju. To je ono što gledam već više godina i dobro razumem koliko mrzite Srbiju. To morate da uzmete kao nešto što je poznato u jednačini, da bismo istražili nešto što je nepoznato. On je rekao Hrvatska je pobedila, Srbija je izgubila, to je bilo, tako će i da ostane uvek. To je suština obojene revolucije. Srbija mora da bude ponizna i mora da bude slabija i od Hrvatske i svih drugih u regionu da bi oni mogli da budu zadovoljni. Jer kada to nije slučaj, a danas to nije slučaj, i Srbija nije slabija ni u čemu od njih. Mi jesmo i danas siromašniji, ali se ta razlika smanjuje. Mi brže napredujemo od njih. Samo je pitanje zašto to nekome ne odgovara i zašto taj neko ko ovde živi mrzi svoju zemlju i želi svoj sporiji napredak. To je jedan od razloga zašto oni sve to sprovode. Oni bi želeli da imaju nenadležnog predsednika koji bi klečao na kolenima, pred svim našim neprijateljima, koji ne žele dobro Srbiji. Onaj koji bi se hvalio time da sluša Severinu svako jutro, a da nije ponosan što je predsednik Srbije. Mene Severina ne zanima. Mene zanima srpska trobojka interes našeg naroda. Meni suze radosnice pođu kada vidim ovu našu divnu decu koja dođu iz celog sveta i koji vole Beograd i Srbiju. Za razliku od vođe blokadera koji mrze Srbiju. I među blokaderima ima onih koji vole svoju zemlju, ali ne mogu da se otmu od ovih vođa, novinara, profesora, političara i svih ovih ostalih. To je jedan od problema - naveo je Vučić.