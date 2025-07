"NARODU JE DOSTA NASILJA BLOKADERA ZGUBIDANA" Vučić: Ne dao nam Bog da nam se to na ulici okrene, a daću sve od sebe da se to ne dogodi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Informer TV, osvrnuo se na činjenicu da je narodu dosta blokada i da zgubidani treba da čitaju istraživanja šta narod misli i želi.

Foto printskrin TV Informer

Vučić je rekao da sve ovo govori jer vidi koliko je narodu dosta, i da se ozbiljno bavi svojim poslom, za razliku od njih, kao i da treba da nauče da čitaju istraživanja šta narod misli i želi.

- Ne dao nam Bog da nam se to na ulici okrene. A daću sve od sebe da se to ne dogodi. A oni to sve rade jer im je gotova obojena revolucija, jer znaju da nemaju nikakvu šansu. Mogu da izmisle šta god hoće. Sve je bila laž od početka, ljudi to znaju, od "jačanja institucija" došli smo do toga da bijemo nečiju decu na po kućama. Vučević podneo ostavku, ni kriv ni dužan, a pridike mu drži Bojan Pajtić koji to nije uradio tri godine, a nije imao preko 5% na nivou Vojvodine. To su apsurdi, neverovatne stvari koje čovek ne može da poveruje. Događa nam se i nema tu velike filozofije. Moraćemo da se borimo! - rekao je i dodao:

- Znaju i sami da je gotovo. Bakić je nedovoljno obrazovani sociolog koji ni po čemu nije mogao da se nađe na tom mestu gde se nalazi, naravno sve suprotno zakonu, ali baš njih briga za zakone. Svi ti ljudi su poznati kao "jaki i hrabri" i to ide kada preko tuđih leđa to radite, a onda sami niste u stanju da nikada ništa uradite, ali ako mislite da će nešto biti u septembru... u toj Vučićevoj Srbiji imamo para da tri puta odemo na more, i kad se vratimo s mora tako bronzahni, onda ćemo ponovo da "pumpamo".

Da li vi stvarno mislite da to tako ide? Možete da se skupljate - nema tu više energije, ni ciljeva, niti vam iko išta više veruje. Ljudi moraju da me poslušaju kada to govorim, uvek kažem nešto što ne žele da veruju, a slušaju kriminalku dekanku iz Niša ili ne znam koga. Nije politika dugme ni matematika, politika je život, nešto mnogo dublje, suština, nisu reči već dela, emocije, osvajanje srca i duša ljudi. A ne "uputio sam ti poziv". To je ono što ne razumeju, oni misle tako - eto malo pauza za more i Novu godinu, pa ćemo da nastavimo, a propala im je revolucija, a uložene su milijarde - istakao je.