"BIO SAM NAPADAN OD STRANE ISTIH LJUDI I KAD SAM IŠAO U MOSKVU I U UKRAJINU" Vučić: Na oba mesta sam govorio isto, štitio sam srpske interes

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori iz Praga o svim najvažnijim temama za Nacionalni dnevnik televizije Pink.

Foto: Printskrin

- Globsec je idealna prilika da govorite o ključnim stvarima. Tu imate ljude iz senke koje znaju mnogo, ljude koje znaju mnogo o Američkoj politici, Ruskoj i Kineskoj. Nije slučajno što ovde može mnogo toga da se nauči, da se sretnu ljudi. Stvari se u svetu usložnjavaju. Situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli, verujem da će predsednik Amerike imati snage da to zaustavi, nadam se, nisam siguran Kina je ispred nas Evropljana u proizvodnji hibridnih automobila, tehnološki značajno ispred nas. Mi gledamo kako da se provučemo i kako da za sebe obezbedimo investitore - rekao je Vučić govoreći u o samitu u Pragu. - Biće važnih panela. Govoriće se i o problemima u kavkaskom regionu.

- Ne mislim da je važno kako neko danas gleda na nečije ponašanje, već kako će se na to gledati u budućnosti. Period kad sam bio predsednik i premijer, je period politike samostalne, nezavisne i slobodne države. Jedan od retkih perioda u kome možemo time da se pohvalimo i ponosan sam na tu činjenicu. Da li će politički protivnici to da prihvate - neće. Oni samo žele da govore o lošim stvarima i da ako dobiju više lajkova da će tako da ocrne vlast i političke protivnike. Zainteresovan sam samo da čujem neku ideju, plan, to nisam imao priliku da čujem. Što me više napadaju, sve sam sigurniji u politiku koju vodimo. Bio sam napadan od strane istih ljudi i kad sam išao u Moskvu, i kad sam išao u Ukrajinu i na oba mesta sam govorio potpuno isto - ono što je politika Srbije. Ja predstavljam svoju zemu. Štitio sam srpske interese na svakom mestu u svetu.

- Za mene je Srbija sve. Mnogo više od teritorija ljudi koji tu žive. Srce našeg naroda, to je za mene najvažnije, a ne to da li će se moja politika nekome dopasti u Vašingtonu, Briselu, Moskvi, Kijevu ili nekom drugom mestu. Mene ne interesuje vlast, već šta je ono što mogu da ostavim kao trag i interes ljudi u Srbiji. Došao sam da se borimo za nove fabrike, za novac koji imaju da stave u Srbiju, da imamo veće plate i penzije, nisam došao jer mi se švrćka.

- Novih rezultata ima i biće. Dolazim da govorim o poziciji Srbije, da štitim poziciju Srbije.

O blokaderima

- Prete stalnim radikalizacijama - samo ubrzajte tu radikalizaciju, nemojte da čekamo i prekinite s pretnjama, požurite s tim pa da vidimo dokle ćete da stignete s tom radikalizacijom. Samo nemojte opet da me molite za milost i pomilovanje. Za mene je skandal to da su iz pritvora puštena dvojica nasilnika koji su tukli Draganu Ćendić s Informera. Skandalozno je što ćuti RTS, Brankica Janković, to je sramota za Srbiju da imate takvu poverenicu i da ćuti za takve stvari. To što se dogodilo je toliko pogrešna poruka. Jer se tamo neki sudija uplašio za svoja leđa, sramota za Srbiju, za svakog časnog muškarca koji nikad ne bi podigao ruku na neku ženu, a za nas nauk da ćemo mnogo toga morati da menjamo u pravosuđu, i menjaćemo - rekao je.

- Retki su ljudi koje ne možete da pobedite, ali postoje - rekao je.

- Oni protestuju tamo nekih pet dana, ni ne znaju više zašto protestuju.

- Morate da budete gospoda, da razumete šta je politika. Ne mogu da pobede nekoga ko ima svoju ideju. Čime da me uplašite? Zatvorom, smrću?

- Jedini strah koji imam, to je kako će istorija da sudi o mojim i o svim našim delima. Zato se trudim da odgovorno, posvećeno i marljivo obavljam svoj posao. To ti ljudi ne mogu da razumeju, da razumeju sebe bi postavili i svoja leđa, a ne bi ovo radili - rekao je o svojim političkim protivnicima, koji pričaju o radikalizaciji.

- Nema para. Pare ćete da dobijete kad ih zaradite - dodao je.

O izjavi Branka Ružića o SNS i SPS

- Njihovo pravo. Najbolje da se zagrle s Đilasom, blokaderima, Ponošem. Ako SPS nema načina da odgovori, to je stvar za njih. Svako može da ide svojim putem, uvek, gde god hoće, što se mene tiče. Mi nikoga ne izbacujemo. Ko hoće da ide, doviđenja, prijatno. I obično se ljudi vrate. Tako se ponaša porodica, a on deo naše porodice nije nikad bio, tako da srećan put.