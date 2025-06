Vučević o stravičnom linčovanju Miloša Pavlovića: Udarili ste tamo gde niste smeli, ponosna je Srbija što ima ovakve Ćacije (VIDEO)

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na linčovanje Miloša Pavlovića, studenta, koje se desilo sinoć u studentskom gradu u Beogradu.

-Samo teški monstrumi mogu ovako pod okriljem noći da prave sačekuše, i na pravdi Boga maltretiraju i fizički napadnu jednog mladića, najboljeg studenta, poštenog, skromnog i vrednog, našeg Ćacija Miloša Pavlovića i njegove drugare Vladimira Balaća, Milutina Mijovića, Luku Laloševića i još nekoliko momaka. Ništa im Miloš nije nažao uradio. Pokušali su da ga linčuju samo zato što ne misli kao oni, samo zato što ne pljuje i ne gazi zastavu svoje otadžbine, samo zato što želi da uči. To su monstrumi zadojeni mržnjom, instruisani od strane onih koji primenjuju Gebelsove metode, spinuju i lažu non stop, blokadersko-političke ološi koje sada kao najgori fašisti biju našu decu. Nećemo vam dozvoliti! Udarili ste tamo gde niste smeli! Do sada ste ih vređali, pljuvali, provocirali, sad ste krenuli pesnicama na njih! Ovo je fašizam kakav se ne pamtim. Pozivam sve građane da dignu glas protiv ovih nacističkih falangi, da čuvamo našu decu od bitangi i ološa koji hoće da nasilje, batina i ulica vladaju Srbijom. Stop fašistima! Pobediće vas pristojna Srbija! I ponosna je Srbija što ima ovakve Ćacije, simbol slobode i otpora političkom i fašističkom i svakom drugom zlu protiv našeg naroda i naše otadžbine- napisao je Vučević na Instagramu.

