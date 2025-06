VIDELI SU DA SRBIJA RASTE Vučić: Morali su da koriste narko-kartele, opoziciu i sve veća finansijska sredstva u pokušaju rušenja vlasti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju građanima Srbije kazao je da je strani faktor, uz podršku regionalnih narko-kartela i pojedinih opozicionih političara krenuo u napad mnogo ranije od Dubone i Orašja.

Foto: RTS Printksrin

Tvrdi da je strani faktor, uz podršku regionalnih narko-kartela i pojedinih opozicionih političara krenuo u napad mnogo ranije od Dubone i Orašja.

- Krenuli su kada su videli da Srbija raste brže od ostalih u regionu, da se narušava balans moći koji su zamislili, a to je da male i satelitske države uvek da budu snažnije od Srbije. Kako je Srbija snažila, oni nisu mogli to da prate, a to je nervoza u stranim krugovima bivala sve veća i morali su da koriste narko-kartele, opozicione stranke ovde i sve veća finansijska sredstva u pokušaju rušenja vlasti u Srbiji - kazao je on.

Ističe da vlast neće da prizna tzv. Kosovo, a "oni o toj temi ne žele da pričaju".

- Ja ne mislim da je to tema koja deli narod. Ja mislim da Kosovo i Metohija moraju da budu Srbija i da to mora da bude jasna poruka svakoga od nas. Nisu spremni ni da se izjasne po pitanju Srebrenice, da li je to bio genocid ili strašan zločin, kako ne bi naljutili svoje vitalne sponzore - izjavio je Vučić.

Ipak, sve vreme je u toku pokušaj urušavanja svih institucija kroz negaciju rezultata po svaku cenu.