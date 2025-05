VUČIĆ URUČIO ORDEN KONGRESMENKI TENI: Razvoj dobrih odnosa sa SAD jedan od prioriteta naše politike (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić uručio je kopredsedavajućoj srpskom kokusu u Predstavničkom domu Kongresa SAD Klaudiji Teni Orden srpske zastave prvog stepena za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i međunarodnih odnosa između Srbije i SAD.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednik Vučić prethodno se u Predsedništvu sastao sa kongresmenkom Teni.

- Poštovana prijateljice, čast mi je da vam zahvalim. Razvoj dobrih odnosa sa SAD predstavlja jedan od prioriteta naše politike - kazao je Vučić.

On je rekao da danas možemo sa ponosom da konstatujemo da pozitivna dinamika odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država otvara nove mogućnosti, uz perspektivu razvoja, saradnje i okvira mehanizma strateškog dijaloga.

- To se posebno odnosi na period posle pobede američkog predsednika Donalda Trampa na izborima u Sjedinjenim Državama - istakao je Vučić.

Podsetio je na skoro vek i po dugu istoriju diplomatskih odnosa dve zemlje, koji datiraju još od 1881. godine.

- Imajući u vidu njihovu dugovečnost i savezništvo kroz istoriju, opredeljeni smo da te veze snažimo i u budućnosti. Saradnja naših zemalja kroz istoriju obeležena je pre svega borbom za zajedničke vrednosti, kojima smo težili u tim izazovnim vremenima. I upravo tokom sukoba svetskih razmera stajali smo zajedno, rame uz rame, na pravoj strani istorije. O tome kao svetli primer hrabrosti i požrtvovnosti slikovito govori i akcija spasavanja američkih pilota u selu Pranjani tokom operacije Halijard, jedne od najuspešnijih spasilačkih misija u Drugom svetskom ratu, čiju smo 80. godišnicu zajedno obeležili prethodne godine - naveo je Vučić.

On je kazao da Srbija izuzetno ceni podršku SAD na putu ka EU, kao i doprinos procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

- Izuzetno cenimo podršku SAD našem putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, što predstavlja jedan od strateških ciljeva naše zemlje. Jednako je važna i vaša kontinuirana podrška očuvanju stabilnosti, mira i bezbednosti u regionu Zapadnog Balkana, kao i doprinos procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine kroz dijalog, bez obzira na sve naše razlike po tom važnom pitanju za Srbiju. Srbija se skoro već dve decenije bori za očuvanje svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Posebno hvala na razumevanju potrebe da se poštuju prava Srba i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, kao i na hrabrim kritikama jednostranih poteza Prištine, kada su ta prava nezakonito kršena - kazao je Vučić.

Podsetio je da je u američkom Kongresu aktivan srpski kokus.

- Bilateralna saradnja je u usponu. Naša želja je da nastavimo. Odlika je pravih prijatelja da se uzajamno podržavaju. Gospođa Teni je bila sa nama u nekim od najtežih trenutaka za našu zemlju. Jedna od retkih koja je bila spremna da razgovara sa nama kada je malo ko želeo, jedna od onih koja nije izbegavala razgovor ni kada smo bili suočeni sa neprijatnim rezolucijama u UN. Osoba koja je, uprkos brojnim pritiscima, uvek čuvala i negovala prijateljstvo prema našoj zemlji. Beskrajno smo Vam zahvalni na tome - rekao je predsednik i dodao da mu je izuzetna čast da kongresmenki Teni uruči orden.

Kongresmenka Teni kazala je da je vezana za sve ljude u bivšoj Jugoslaviji.

- Drago mi je što se vraćam u Srbiji, posle 40 godina. Hvala, predsedniku Vučiću, za velike promene. Osećam ogromnu ljubav prema srpskom narodu. Sinoć sam sedela u restoranu na reci, pozvonio mi je telefon, bio je to predsednik Donald Tramp, i pitao me "gde si", ja sam rekla "u Srbiji sam", on mi je rekao "o baš volim Srbiju, prenesite moje pozdrave i recite da se nadam da ću doći da je posetim jednog dana" - kazala je.

- Nadam se da ćemo sve učiniti da ovu zemlju učinimo uspešnom u njenom daljem razvoju. Pre 10 godina mi je preminula majka, zahvaljujući njoj sećam se putovanja u Srbiju 1985. godine. Tada smo nabavili ajvar i kajmak iz Srbije. Ona je tada naručila knjigu recepata iz Jugoslavije, ja još uvek umem da napravim taj ajvar. Obećavam ministru Marku Đuriću da ću jednog dana za njega napraviti ajvar - kazala je.