ODLIČAN JE ZA INVESTIRANJE Vučić: Potrebno nam je još ulaganja u Niš, da znate da ne postoji više vreme u kojem neko želi da naškodi Nišu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za TV Niš govorio je šta je to potrebno Nišlijama.

Foto: Printskrin

Kaže da je Niš brzo izrastao u "veliki, pravi grad".

- Odličan je za investiranje. Potrebno je da brže raste životni standard i stvoreni su dobri temelji da se to događa. Za to nam je potrebna stabilna situacija i da bi se u okolini Niša razvijao turizam. Potrebno nam je još ulaganja u Niš, ali i da Nišlije razumeju da ne postoji više vreme u kojem neko želi da naškodi Nišu da bi dobio Beorad ili Novi Sad. Naprotiv, ja sam samo u Nišu i Loznici proveo po 7 dana, a dolazio sam u Niš više puta nego svi predsednici vlada i svi predsednici zajedno od 1945. godine - kazao je on to i ponovio.