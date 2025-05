TRAMPOV SARADNIK POHVALIO VUČIĆA: Impresionira me neverovatan rast ekonomije

KRISTOFER Rudi, osnivač američke televizije Newsmax i blizak saradnik predsednika SAD Donalda Trampa, pohvalio je u izjavi za Newsmax Balkans posao koji je u Srbiji urađen pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Newsmax Balkans printscreen

"Ono što me impresionira kada sam ovde u Srbiji, a do sada sam ovde bio nekoliko puta, je neverovatan rast ekonomije, obim međunarodnog poslovanja koje dolazi ovde, obim međunarodne trgovine. Samo odete na aerodrom, tamo su letovi iz celog sveta. To je neverovatna priča. Mislim da je predsednik Vučić ovde uradio ogroman posao. I veoma sam impresionirani onim što se dešava", zaključio je Rudi.

Rudi je danas posetio Newsmax Balkans televiziju i istakao da je ponosan na ono što je televizija dosad postigla za manje od sedam meseci od početka rada.