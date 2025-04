HANDKE: U Srebrenici nije bilo genocida, već bratoubistva

DOBITNIK Nobelove nagrade za književnost Peter Handke istakao je, u intervjuu austrijskom javnom servisu ORF, da je zločin u Srebrenici bio bratoubistvo.

Foto AP

– Nije me briga za genocid. Smatram da se radilo o bratoubistvu, a to je mnogo gore – objasnio je on.

Ukazao je da je genocid pravni, a bratoubistvo biblijski termin.

– To je tragična, skandalozna stvar – dodao je on.

Istakao je da “neće dozvoliti da mu reči diktiraju neki idioti koji nemaju pojma o jeziku, slogovima, ritmu i melodiji”.

– Ne mogu više da podnesem reč demokratija – kaže on upitan za pad popularnosti liberalnih demokratija i jačanju desničarskih partija u velikim delovima zapadnog sveta.

Prema Handkeu, današnje demokratije su često pseudodemokratije.