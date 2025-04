"PODIGLA SE ČASNA SRBIJA!" Vučić poslao snažnu poruku na svenarodnom skupu - Nećemo odustati dok naši zahtevi ne budu ispunjeni (VIDEO)

SVENARODNI skup pokreta za Narod i državu odražava se od 11. do 13. aprila na platou ispred Narodne skupštine, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je pred 145.000 ljudi večeras da će se boriti dok je živ.

Foto: Novosti

Govori Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je ljude da spuste sve transparente. Narod je upalio baklje.

- Beksrajno i veliko hvala za ovaj divni dan. Hvala svima vama, hvala vama sestre i braćo sa Kosova i Metohije koji ste došli u Beograd. Danas su mogli da se vide samo osmesi, danas nije bilo zvučnih topova - rekao je on.

Novosti

Novosti

Zahvalio se i Srbima iz Crne Gore, Republike Srpske, Severne Makedonojije...

- Hvala što ste 12. april učinili tako velikim, važnim i svečanim - kazao je on.

Kaže da je dao sve od sebe da ovu zemlju učinimo boljom.

- To nikada ne bismo mogli da nije bilo vas - kazao je on.

Novosti

Podsetio je na mere fiskalne konsolidacije, kad je vlast morala da smanjuje penzije i plate.

- Vi ste razumeli da tako lečimo zemlju, ali danas su plate i penzije najveće u srpskoj istoriji - rekao je on.

Podsetio je na virus korona, ukrajinsku krizu... Istakao je da je ponosan što Srbija nije menjala svoj stav, što nije uvela sankcije Rusiji.

- Srbija je prošle godine bila druga u Evropi po stopi rasta, ove godine da nam ovo nisu uradili protiv zemlje mi bismo bili najbrža rastuća ekonomija u celoj Evropi - rekao je on.

Podseća na veliku tragediju u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

- Bio sam u šoku. I malopre kad sam pričao sa ocem koji je izgubio ćerku, ne znam šta da mu kažem osim da ga zagrlim, a on u stvari mene teši i kaže mi:,,Ne daj Srbiju, Aleksandre! Nećemo da damo Srbiju onima koji žele da je sruše!" Nismo žrtve ni sahranili, oni su krenuli na Gradsku kuću i od tada kreće teror onih političara koji su Srbiju uništili, ekonomski razorili. Više od 500.000 radnih mesta su nam izgubili. Bilo im je važno samo da svoje džepove napune. Kada su videli da je sada kasa puna rešili su da se vrate na vlast! Kako? Ne mogu uz pomoć naroda. Narod ih neće i onda su rešili ulicom da dođu na vlast. Sećate li se divne bake Marije u Novom Sadu i kako su je gurali i šutirali? Svakoga dana su šikanirali ljude u Srbiji - kazao je Vučić.

Foto: D. Milovanović

Podsetio je i na druge scene nasilja blokadera, pogotovo na nasilje u Nišu.

- Ne daju ljudima slobodu okupljanja, iako je to Ustavom zagarantovana kategorija. Ne daju ljudima da se obrazuju, iako je to Ustavna kategorija. Prvo su rekli da hoće dijalog, pa kad smo im ga ponudili onda su rekli da su se šalili i da neće dijalog. Onda su rekli da su protiv nasilja, pa su sprovodili nasilje svaki dan. Sećate li kako su napali one divne službenike u Obrenovcu? Možete li da zamislite da su članovi "Kreni-promeni" Srbima sa Kosova i Metohije vikali da su Šiptari! Ko su ti ljudi koji to mogu da govore?! - pitao je on.

Podsetio je da je nudio referendum.

- Oni kažu da neće ni to! Pa, šta hoćete? Da spaljujete skupštinu, da blokirate sve u ovoj zemlji? - pitao je on.

Kaže da zna koliko su ljudi na skupu zabrinuti za Srbiju.

- Hoćete život za svoju decu i ništa više! Čujete li tišinu ljudi? Čujete li kako časna Srbija ćuti zabrinuta za budućnost, ali se podigla ta časna Srbija i neće više da trpi zulum! Hoće da se bori, mirno i demokratski! Nema više straha - rekao je on.

Napad na Srbiju je došao spolja jer neki iz inostranstva ne žele da vide slobodnu, nezavisnu i suverenu Srbiju, tvrdi Vučić.

- Žele da budemo samo slepi poslušnici kao oni od 2000. do 2012. godine. Naš narod je uvek želeo da sam donosi svoje odluke i uvek će tako biti u budućnosti! Ne možete da slomite kičmu srpskom narodu - kazao je.

Veliku su grešku napravili jer su ljudi videli da im ruše državu, dodao je.

- Uvek se žalimo na nešto, ali imamo divnu osobinu da kad nam neko u državu dirne i kaada vidimo da hoće da nam sruše državu, e tada se svi ujedinimo, tada svi krenemo sa trobojkom i nećemo dati da nam državu sruše. Završeno je sa njihovom obojenom revolucijom! Mogu da se šetkaju koliko hoće, nema ništa od toga! - poručio je Vučić.

Novosti

Kaže da Pokret treba da nas podseti na najvažnije vrednosti i da razmislimo o tome šta ćemo da ostavimo našoj zemlji.

- Te 2035. će plate biti preko 2.000 evra, a penzije preko 1.000 evra, ali moramo da pobedimo sa Ekspom - kazao je on.

Novosti

Ističe da će uvek imati pruženu ruku za dijalog, ali nikad za rušenje Srbije.

- Ako misle da nećemo da nastavimo sa skupovima, hoćemo. Sledeće mesto u koje idemo je Niš, pa u Novi Sad, pa u Kragujevac, pa svuda po Srbiji da predstavljamo nove ideje i Pokret - rekao je on.

Novosti

Kaže da, iako se nalazimo na "evropskom putu", moramo da sagledamo u kom smeru ide svet.

- Uvek ćemo morati da čuvamo Ustav Srbije i Kosovo i Metohiju u Srbiji - rekao je.

Ističe da je važno da uvek budemo uz svoj narod u Republici Srpskoj i da čuvamo prava našeg naroda u Crnoj Gori i da mogu da govore jezikom pradedova.

Borićemo se i uspećemo da, bez obzira na sve, budemo u prve tri rastuće ekonomije u Evropi, kaže.

- Mogli ste da vidite kako su lomili deo po deo institucija i udarili u najsvetije, u našu decu, u naše đake, u studente - kazao je on.

Foto: Novosti

Kaže da se više niko ne seća "studentskih" zahteva.

- Jedino se sećam da su profesori tražili pare i dali smo im. Za profesore koji ne rade ništa nema para! Krompir za vas dok ne počnete da radite i kraj priče o tome, žalite se kome hoćete! - kazao je on.

Pročita je zahteve sa skupa:

Zahtevamo od nadležnih organa i institucija, a pre svega od nadležnih tužilaštava da u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti preduzmu sve zakonske mere da bi se uspostavio mir u državi.

1. Da se uspostavi puno poštovanje Ustava i zakona, da se osigura bezbednost građana Srbije i da se otete institucije vrate građanima kao nosiocima narodne suverenosti, uključujući i RTS koji je jedan od ključnih učesnika u obojenoj revoluciji

2. Da se utvrdi pravna odgovornost svih lica koja su učestvovala u vandalskim nasrtajima i napadima na građane prilikom njihovih mirnih okupljanja u Srbiji, a naročito da se otkriju i kazne počinioci, podstrekači i pomagači divljačkih napada na mirno okupljene građane u Nišu

3. Da se svakom đaku i studentu omogući da se školuje i studira ukoliko to želi

4. Da se otkriju počinioci, podstrekači i pomagači u vršenju aktivnosti napada na vitalne državne institucije i objekte i da se spreči preduzimanje takvih aktivnosti u budućnosti.

5. Da se spreči svaka aktivnost kojom se samovlasno i protivpravno parališe privredna delatnost i onemogućavaju građani da sprovode svoje životne aktivnosti

Kaže da neće odustati dok svaki od tih zahteva u potpunosti ne bude ispunjen. Ističe da su ljudi danas došli zbog ideje.

- Mnogo je lako skupljati ljude da nekoga psujete i napadate, a mnogo je teško skupiti ljude da se ujedine oko ideje, da gledaju u budućnost i u to šta je Srbiji potrebno - kazao je.

TANJUG/JOVANA KULAŠEVIĆ

Žene su sačuvale Srbiju sve ove godine teške, navodi.

- Uvek su gledale u budućnost, razmišljali o tome kako će njihovi roditelji, supružnici, deca... Zato moj naklon, hvala vam za sve. Hvala vam za ljubav, za odgovornost, što ste uvek bile ozbiljnije i odgovornije od nas muškaraca - rekao je on.

Najavio je rast penzija.

- Posebno, hoću da kažem veliko hvala i mojoj porodici. Srećan sam što nema porodice koja je morala da prođe sve to kroz šta je moja porodica morala da prođe. Nijednoj porodici u Srbiji to ne bih poželeo. Daću sve od sebe da bilo koja porodica naših političkih protivnika nikad ne prođe kroz to - rekao je Vučić.

Kaže da neće biti prelazne vlade.

- Nema prelazne vlade, biće poštena srpska vlada koja ima većinu u svom narodu i koja će se boriti za interese građana Srbije. Nema pobede obojene revolucije, ima pobede poštene Srbije! Srbiju nećete moći da srušite vi koji ste je rušili 12 godina! Pobediće Srbija! Ne damo Srbiju! - rekao je on.

Obraćanje Dajane Raškaj iz Lazarevca

Dajana je po zanimanju učiteljica, majka troje dece čiji najstariji sin Vasilije boluje od cistične fibroze, a koji je dobio lek o trošku države u martu 2025.

- Moj najstariji sin ima 11 godina i bori se sa teškom bolešću. Trenutak kada su nam rekli da ima tu dijagnozu i da prognoze nisu dobre, svet mi se srušio. Svako jutro i svaki dan sam strahovala da će doći taj trenutak kada ću se probuditi i on neće biti više sa mnom. U mojoj najvećoj borbi, moja država je bila moj najveći saveznik. Moj sin danas ima priliku da živi kao sva druga deca. I zato im se danas zahvaljujem što moj sin ima priliku i šansu da živi kao i sva druga deca. Da se druži, da se igra i da misli o svojoj budućnosti i da jednog dana osnove svoju porodicu. Mi roditelji znamo što je to jaka i bezuslovna ljubav roditelja prema deci. I kako mi majke volimo svoju decu, tako i naša Srbija voli sve nas. I zato treba da je čuvamo, da je štitimo i da je branimo kao što ona štiti, čuva i brani svakog od nas. Moj sin je dobio od države izuzetno skup lek. I ja želim da Srbija ostane stabilna i jaka. I bar zbog toga sam danas ovde jer ne želim niko od vas da oseti na svojoj koži kako je to kada se lečite hiljadama kilometara daleko od svoje porodice i kada proslavljate praznike bez svojih najmilijih. Ne želim da ni jedna majka koja je ovde doživi da se noću moli da njeno dete sutradan bude živo. To je izuzetno bolno i to je izuzetno teško. I zato vas molim da svi budemo složni i ujedineni. Zamislite kako je meni kada znam da Vasilije treba da ide na kontrolu, a da su putevi blokirani. I baš zato što se borim sa svim ovim, molim vas da prestanu blokade, tenzije, mržnja i nasilje. Jer možemo da živimo u slozi. Iskoristiću priliku da pozovem sve majke, sve bake, sve deke, sve porodice, očeve da budu ujedineni u ovom času. Jer bez nas nema ni države ni otadžbine, a bez države i otadžbine, naše domovine, nema prosperiteta.

Obraćanje Đure Raca, oca tragično preminule Goranke Raca

- Dobro veče dragi narode Srbije. Velika mi je čast da vam se obratim na ovako veličanstvenom skupu gde našoj dragoj Srbiji želim sve najbolje. Naše su misli sa našima najmilija kojih nema među nama, ali želimo pravdu. U Novom Sadu je tragedija izazvana terorističkim činom spoljnog i domaćeg faktora, to sam sudiji objasnio na stručan način, to sam mu uputio 1. decembra, do današnjeg dana nije izgleda uzeo to u obzir. Isto pismo sam poslao 23. februara višem tužiocu u Beogradu, ni on se ne oglašava. Ja i dalje tvrdim i objasnio sam stručno i naučno kako je došlo do pada te nadstrašnice. I voleo bih i drago mi je što sam juče čuo vest da je optužnica vraćena na doradu, da mi pomognete da tužilac uzme u obzir ove činjenice, da dozvoli da istražni organi krenu u pravcu pronalaženja terorista koji su to svesno, planski izazvali. Nije slučajno 1. novembar odabran kao datum rušenja nadstrašnice. To je dan koji katolici ceo zapadni svet slave kao dan mrtvih ili dan svih svetih. A drugo, znalo se da ta brza pruga, no i sad, subota tih dana trebala da se pusti u saobraćaj. Namerno se želelo izazvati haos i to je bio samo povod da se stvori svih ovih pet i više meseci ovakva situacija u zemlji. Ne damo Srbiju! Živeli i da vaše porodice budu srećne i zadovoljne i da pomognete i da mi budemo uspravni - poručio je Raca.

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Obraćanje Milorada Dodika

- Veličanstvena Srbijo okupljena da pokaže jedinstvo i volju, da gradi državu i očuva narod. Malo je naroda koji steknu pravo da formiraju državu. Srbija je danas najvažnija reč - reč slobode i nade. Samo takva Srbija ima legitimitet. Ovde sam da poručim da predsednik Srbije podršku Republike Srpske. Ovde ima i nekih koji na to gledaju sa neprihvatanjem. Mi smo deo jedinstvenog srpskog naroda i želimo je snažnu i jaku i želimo da prevlada sve probleme sa kojima je suočena. Pokret "Narod i država" nije slučajno odabran. Ovo je vraćanje državi i vraćanje naroda narodu. Ovu snažnu ideju je prepoznao predsednik Vučić - priliku da se rehabilituju i država i narod. Ovi koji blokiraju Srbiju ne čine joj ništa dobro, urušavaju njenu ekonomiju, kapacitet, značaj. Šta god mislili o nama, ovo je stabilna, normalna, volji okrenuta Srbija. Nemamo ništa protiv njih, osim kada zabranjuju rad ustanova, to ne treba da čine. Prava mogu da pstvare na izborima i zato Srbija mora poveđivati na izborima. Srbija koja je na strani predsednika Vučića. Nema nijedne persone koja Srbiju osim Vučića može da povuče napred. Uspeli smo zahvaljujući Vučiću da slobodno govorimo. Srbija dobija svoju dimenziju i poruku - da građani žele slobodnu Srbiju. Neka žive Republika Srpska i Srbija i srpski narod gde god se nalazio - kazao je Dodik.

Novosti

Obraćanje Prof. dr Miroslava Pešića sa Filozofskog fakulteta u Nišu (upravnik Departmana za istoriju)

- Dolazim sa juga Srbije. Radim u carskom gradu na Nišavi, u gradu koji je u prvoj deceniji 21. veka doline gladi, sa preko 37.000 nezaposlenih lica čija je privreda bila devastirana, ekonomija razorena a koji je za poslednjih 13 godina uspeo da se podigne kao feniks iz pepela. Došao sam da se obratim u svoje i ime mojih kolega sa katedre za istoriju koji su zbog protivljenja blokadama i anarhiji na univerzitetu suočeni sa direktnim pretnjama od onih kojima je povereno da upravljaju njime.

Novosti

- Od katedre na kojoj je u jednom trenutku bilo skoro 15 zaposlenih svedeni smo na sedmoro nastavnika bez perspektive daljeg razvoja i autonomnog vođenja programske i kadrovske politike. Stalno nam se preti kako će naš departman biti ugašen. Eto, baš tako slobodu i pravdu zamišljaju oni koji su na filozofskom fakultetu u Nišu dočekivali Kurtijevu dekanku Linditu Rugovu iz Prištine. Oni kojima su strane diplomate i ambasadori omiljeni gosti i oni koji nas optužuju da smo mi istoričari nacionalisti i veliki Srbi. A mi samo volimo svoj narod, samo želimo da poštujemo Ustav i zakone svoje zemlje, da obrazujemo i vaspitavamo našu mladost u naučnom i državotvornom duhu, da poštenim radom zarađujemo naše plate kojima hranimo i izdržavamo svoje porodice.

- Sačuvaćemo mir i Srbiju zato što nećemo da se predajemo već smo čvrsto rešeni da se borimo!

Obraćanje Marije Stanković, studentkinje četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu



- Velika mi je čast da vam se obratim na ovakvom skupu. Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavam da u utorak 15. aprila na našem fakultetu počinje nastava. Javno bih se zahvalila dekanu i svim profesorima koji su prethodnih par meseci pokazali šta znači hrabrost i istrajnost, nema veće časti od odbrane svoje države i naroda. Bez ikakve namere i ambicije svi mi okupljeni postali smo čuvari Srbije - njena najmlađa i posebna odbrana.

Novosti

- Manjina, grupa studenata, vešto obučena, hoće da preko nas naše srpske velikane odbace i sve ponište. Umesto da smo se borili ko će od njih dvojice da nas vodi u budućnost mi se danas nalazimo ispred zaključenih vrata naših fakulteta. Zato pozivam sve naše kolege studente - hajde da se vratimo poukama mudrog Save i prepametnog Dositeja. Hajde da ukinemo blokade, da braneći pravo na obrazovanje, odbranimo pravo na život jer Srbija ne sme da stane.

Miloš Pavlović: Ne bojte se, samo verujte

Student Miloš Pavlović rekao je da mu je velika čast što stoji ispred prisutnih građana ispred svoje generacije.

- Moji roditelji su dali sve od sebe da me vaspitaju i izvedu na put. Nisam mogao da zamislim da ću pred sobom imati ovako veličanstven prizor, more neverovatnog broja ljudi i ovim putem želim iskreno da vam se u ime svih mladih zahvalim za nesebičnu podršku, ljubav i snagu. Bilo je priča koje deda nije mogao da mi ispriča, ali imao je znatno veći uticaj na mene od svih. Takođe i moja majka koja me je odgojila u takvog čoveka. Želim da se zahvalim i Doboju, toliko građana koje je došlo da me podrži. osećam posebnu odgovornost - mnogi znate a neki baš i ne da se preko puta mene nalazila originalna osmatračnica Solunskog fronta sa koje je Živojin Mišić sa svojim saborcima posmatrao kako srpska vojska oslobađa svaki pedalj naše zemlje - rekao je on.

Novosti

Kaže da je ponosan na "heroje sa imenom i prezimenom koji su večeras došli u Beograd da odbrane našu zemlju".

- Drago mi je što smo razbili mit i iluziju da tamo neka masa anonimnih likova može da sruši zemlju. Ne može! Ne može ni da je poljulja! Ne bojte se, samo verujte - kazao je on.

Otpevana himna Srbije

Na samom početku intonirana je Himna Srbije "Bože pravde", a program vode glumac Lazar Ristovski i novinarka Lidija Makragić.

Novosti

Novosti

Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se na Instagramu svima koji su došli na svenarodni skup.

Novosti

Baja Mali Knindža pevao na svenarodnom skupu Baja Mali Knindža pevao je na svenarodnom skupu u subotu na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. - Ja sam srpski pevač i mesto mi je tu. Ja sam davno napisao "pevaj i kad ti se plače!" Srbi uvek pevaju - kazao je Baja. Stigao Milorad Dodik Na skup je stigao i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Tokom tri dana, građani će imati priliku da učestvuju u brojnim aktivnostima, a sve će kulminirati predstavljanjem nove političke platforme i izborom imena Pokreta.

Pet zahteva velikog skupa Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneće pet zahteva u subotu - to će biti zahtevi sabora. Kako smo saznali, u pitanju su zahtevi koji nikog ne ugrožavaju, niti ometaju bilo čiji rad i ne krše Ustav. Veoma su jednostavni, jasni i u korist celog naroda Srbije.