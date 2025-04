SVEOPŠTE NARODNO OKUPLJANJE Petrov o saboru 12. aprila: Nadam se jednom svetlu koje će nas izvesti iz ovog sivila u kojem smo živeli 5 meseci

VELIKI narodni sabor koji organizuju u Beogradu od 11. do 13. aprila Pokret za harod i državu na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, izazvao je reakcije u javnosti.

Foto P. Milošević

Sudija Ustavnog suda i profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, dr Vladan Petrov, kazao je za "Novosti" šta očekuje od predstojećeg sabora i zašto je on važan.

-Ne vidim to kao političko, stranačko, već narodno okupljanje, sveopšte okupljanje svih Srba i drugih građana naše države, kaže profesor Petrov i nastavlja - Taj sabor shvatio sam kao jedan poziv da se građani Srbije, nezavisno od stranačke orjentacije, uključujući i onaj deo koji je neopredeljen, u ta tri dana nađu na ulicama Beograda i pokušaju da pokažu jednu Srbiju koja želi da živi. Srbiju koja je otvorena za različitosti. Taj pokret, to ja vidim tako, kao pokušaj da se saberu naše tradicionalne vrednosti u ovom dobu koje je puno do sada neviđenih izazova. Te tradicionalne vrednosti su država, poredak, u najširem smislu, sabornost sa svim različitostima, kroz otvoren dijalog, i svakako, reč koja se danas nekako kod mnogih pohabala, ali kod pravih ljudi nije izgubila vrednost - patriotizam, rodoljublje, spremnost da se ljudi bore mirnim putem, putem institucija za jaču Srbiju.

To, ovaj skup, je možda i konačni uvod u vraćanje društva u instucionalne tokove, jer bez institucija nema života, nema života i slobode u izražavljau mišljenja u skladu sa pravom.

Jedna od najava je da će biti upućen poziv studentima da se vrate na nastavu. Dopunio bih taj apel, i pozivom roditeljima da brinu o najboljem interesu svoje dece, a to je nastavak njihovog redovnog školovanja, druženja u učionicama i amfiteatrima i ostavljanje politike na njeno institucionalno mesto, a to su parlament, referendum, izbori...

- Voleo bih da vidim što više srpskih trobojki da se vijore, lepo raspoloženje među ljudima, i nadam se jednom svetlu koje će nas izvesti iz ovog sivila u kojem smo živeli 5 meseci. Naša ekonomija, društvo, ljudi koji žele da rade, predugo trpe ovakve uslove.

Kao što sam nedavno objasnio, nova vlada je po meni sažeta u skraćenici “DEUS” Dijalog, Ekspo, Ustav. Budućnost nam je u dijalogu, ali pravom dijalogu, na terenu, ne usmenim pozivima, saopštenjima. Takođe Ekspo je šansa koju ne smemo da propustimo. Ova situacija ukazuje i na potrebu za temeljnijim reformama političkog sistema. Ona mora da dođe kroz ideje koje će biti iznete na javnoj diskusiji o strateškim promenama drutvenog poretka. Ne smemo da zanemarimo ni poruke studenata koje su jasno otkrile neke slabosti u sistemu.