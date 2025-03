NAROD KOJI GUBI DRŽAVU GUBI I SEBE: Akademik Svetislav Božić o razlozima ulaska u pokret koji osniva predsednik Vučić

Ovako akademik Svetislav Božić, za "Novosti", obrazlaže zašto se priključio Inicijativnom odboru za osnivanje pokreta koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Naš čuveni kompozitor i profesor u penziji Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu ukazuje da je narod koji izgubi državu u opasnosti da u početku malo luta, a da kasnije potpuno iščezne i da to bude njegov kraj.

- Država je vezana i sa nebeskim argumentima i razlozima, ona nije samo zemaljska tvorevina. Naše svetosavlje zahteva od nas i tu vrstu promišljanja i odgovornosti koliko možemo i na kom se mestu nalazimo. Pošto sam ja kompozitor, bio sam i profesor, stepen moje odgovornosti prema državi Srbiji uvek je bio veliki, i onda kada je ona menjala vladare i kad se nije tako zvala. A kada je već uspela da se izbori da se zove Srbija, prirodno je da svim silama, koje dopušta moj nestranački aktivizam, moj mehanizam saznanja, želje, patriotizam, da nečim što sam uradio, pre svega mojom muzikom i onim što sam kao čovek govorio, nađem neku funkcionalnost u toj borbi u složenom vremenu koje nije ni novo.

Pravoslavlje jaka veza

BOŽIĆ veruje da ovaj pokret može da objedini i ljude koji nisu politički opredeljeni, nisu zahvaćeni ni ostrašćeni politikom, a kojima je stalo do srpske države i do reda do kog se, smatra naš sagovornik, može doći i u slučajevima kada su antagonizmi veliki.

- Važno ih je negde primiriti, vratiti ih u korice osećanja izvesnih patriotskih dužnosti, a to može samo svetosavlje i pravoslavna duhovnost da učini sa ovim pokretom. Ukoliko bude živeo mimo svetosavlja i pravoslavne duhovnosti, bez obzira što su u njemu ljudi raznih nacionalnih i konfesionalnih pripadnosti, on neće moći da opstane jer neće imati pravo i adekvatno vezivno tkivo.