"KURTI JE U ZABLUDI" Grenel: Odnosi Vašingtona i Prištine na najnižem nivou

IZASLANIK predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel ocenio je danas da izjave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da su odnosi Vašingtona i Prištine "jači nego ikada", pokazuju da je on "u zabludi" budući da su, prema rečima američkog zvaničnika, oni na veoma niskom nivou.

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic/AP

- Odnosi nikad nisu bili na nižem nivou. Kurtija je osuđivala prva administracija predsednika SAD Donalda Trampa, Bajdenova administracija, NATO, EU, Ambasada SAD, bivši američki državni sekretar Entoni Blinken i drugi - naveo je Grenel na mreži X.

On je uz tu izjavu postavio i objavu dela Kurtijevog intervjua za prištinske medije u kojem tvrdi da su odnosi Prištine i Vašingtona trenutno na najboljem nivou.

Kurti je takođe izneo tvrdnju da su pod njegovim rukovodstvom odnosi tzv Kosova i SAD ojačali ne samo diplomatski, već i u oblasti bezbednosti i energetike.

Grenel je pre nekoliko dana takođe izjavio da Kurtijeva vlada nije ulivala poverenje za vreme prvog mandata predsednika SAD Donalda Trampa, kao ni za vreme administracije bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, dodajući da su i republikanci i demokrate kritikovale Kurtija zbog povlačenja jednostranih poteza koje su imale za cilj destabilizaciju regiona.

- (Kurtija su kritikovali) i EU i NATO. Međunarodna zajednica je ujedinjena protiv Kurtija - napisao je Grenel na mreži X.

On je naveo da je Trampova administracija u prošlosti dobro sarađivala i da će nastaviti da to čini sa svima na Balkanu, ali da su za to potrebni partneri koji ulivaju poverenje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

GRENEL NA MERDARU: Nekadašnji američki izaslanik u poseti KiM