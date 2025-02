ZAŠTO JE REKTORSKI KOLEGIJUM ODBIO DIJALOG Profesor Petrov za "Novosti": Saopštenja koja oni daju su štura i lapidarnog karaktea

PROFESOR Vladan Petrov u razgovoru za "Novosti", nakon što je Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu odbio dijalog sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kaže da je razgovor neophodan te da su sva saopštenja koja Rektorski kolegijum daju su poprilično štura i lapidarnog karaktera.

Foto: Novosti

- Zaista je neophodno pitati na prvom mestu samog rektora, a zatim i dekane koji čine rektorski kolegijum zašto su ovom trentuku odbili dijalog. Saopštenje i sva saopštenja koja Rektorski kolegijum daju su poprilično štura i lapidarnog karaktera. Takva saoppštenja široj javnosti ne daju puni uvid u to kako se odlučuje na kolegijumu, da li ima disonantnih tonova i da li ima drugačijih mišljenja. Od početka apelujem i na profesore i na dekane i upravu Univerziteta da nešto ozbiljnije, hrabrije izađu u javnost i da objašnjavaju sopstvene pozicije. Univezritet treba da ima društvenu moć koja objedinjuje, koja predstavlja moderatora u jednom dijalogu na više nivoa, to je dijalog izmešu studenata koji su u blokadi i studenata koji nisu. Dijalog između dekana i samih profesora, dijalog sa nadležnim institucijama države, sa ministarstvom prosvete koje je u poslednje vreme dosta utihnulo - kaže Petrov za "Novosti" i dodaje:

- Lično nisam očekivao da će poziv predsednika u ovom trenutku biti prihvaćen, ali je jako važno da sve državne institucije i dalje budu otvorene, da razgovaraju, ne treba odustati od dijaloga zbog ovog današnjeg, više formalnog i trenutnog, nego suštinskog odbijanja da se u dijalogu učestvuje. Atmosfera u našem društvu je izuzetno tenzična, može se činiti da malo te tenzije splašnjavaju, ali su one direktnoj vezi sa onim što nam predstoji u narednom periodu, a tiče se razrešavanja jedne situacije koju do sada nismo imali. Situacija je takva da ona ne podrazumeva da se odustaje od dijaloga, ali da sam Univerzitet kao da na neki način pokušava da odredi svoju poziciju u čitavom ovom složenom procesu. Univerzitet nije naviknut da bude u epicentru dešavanja, a on ovoga puta jeste. Koliko god da se odričete svoje pozicije i uloge, što pre bude shvatio gde se nalazi to će biti bolje, pre svega za studente jer Univerzitet predstavlja sve studente, on ne može da deli studentene na one koje podržava jer su u blokadi i na one koje formalno podržava, ali im ne omogućava da nastave dalje školovanje.

Kaže da je on zagovornik dijaloga i da smatra da do dijaloga treba da dođe, te objašnjava zbog čega je razgovor neophodan.

- Moj predlog je da Univerzitet razmisli o formiranju nezavisnog stručnog tela sastavljenog od referentnih profesora iz različitioh oblasti od prava do građevine koje bi sa pozicije autoriteta univerziteta, ne nezvanično, nego sa legitimacijom koju joj daje Univerzitet, upravo taj rektorski kolegijum utvrdilo činjenično stanje u jednom kratkom roku da li u zahtevima studenata postoje još neki segmenti koji nisu ispunjeni, jer i Vučić je pozivajući na dijalog upravo pozvao na to, hajde da svi pomognu da se utvrdi ima li još nešto što nije ispunjeno. Dijalog je jedini put za razrešivanje krize, drugi ne bih ni da pomenem. Studnetska blokada je blokada Univertziteta, suspednovana je autonomija univerziteta kao ustavna kategorija, kao inistitucionalni oblik koji omogućava da se ostvari pravo na obrazovanje, ali i druga prava, na dostojanstvo, slobodan razvoj ličnosti i zato bi Univerzitet što pre u tim svojim sastancima morali da se češće sastaju i polako evoluiraju u svojim pozicijamna i ukoliko ne žele razgovor kod predsednika, onda oni mogu da oragnizuju razgovore sa svima kojma smatraju da trebaju da razgovaraju - zaključuje Petrov.