PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Kolegijum na Informer TV. .

Foto: Printskrin TV Informer

- Ovo je verovatno jedna od najtežih vesti... Potvrđeno nam je, nismo dobili još zvaničan papir, SAD uvode za nekoliko dana pune, kompletne sankcije protiv NIS zbog ruskog vlasništva - rekao je Vučić.

Kaže da smo mi to očekivali pre godinu i po dana iz EU, ali da to odatle nije došlo.

- To su, verovatno, najteže sankcije. Videćemo koliko će vremena da nam ostave. Od tog sekunda JANAF nam kaže u Hrvatskoj da ne pušta naftu kroz naftovod - rekao je Vučić.

Foto printskrin TV Informer

Kaže da ćemo pokušati da razgovaramo sa Amerikancima i Rusima, a niko nam ne garantuje da će nova vlast u SAD to promeniti.

- Oni moraju da nam ostave određeni rok. Da li može da se smanji ispod 50 odsto ruskog vlasništvo, pa da pregovaramo sa Rusima, ili ne znam šta hoće da kažu. Predstoje nam razgovore sa svim stranama. Fico i ja idemo uskoro u Moskvu, za ovu godinu smo sve dogovorili. Čim sam video da Bugari oko toga govore, video sam da ide u tom smeru - rekao je Vučić.

Ovde nema dobrih rešenja, teško je, naveo je predsednik.

- Mi smo za 400 miliona evra dali to Rusima u vreme DOS-a, iscrpljene su sve rezerve gase i nafte u Srbiji, imali smo ih, sad ih više nema i koliko da kupujemo, morali bismo da platimo veću cenu. Ali pitanje je gde ćemo da nađemo te pare. Ne mora država da se zadužuje, ima gore od zaduživanja, a to je deficit. Imamo novac u ovom trenutku, i milijardu, ali kako da vam kažem, teško je rešenje, svako rešenje je teško. A da pustiš da stoji, ovi će da zavrnu naftu - rekao je.

Ističe da do sankcija dolazi zbog kraja Bajdenove administracije i da je to geoplitička odluka, "mnogo krupnija od dnevno-političkih stvari koje se dešavaju".

- Nikad nismo čuli da Amerikanci spremaju takvu odluku - rekao je predsednik Srbije i dodao da ćemo naći rešenje.

Ističe da smo posle 35 godina izgradili objekat Kostolac "B3" koji nam mnogo znači za ovu zimu.

- Velika stvar za nas i na sve to dođe ova vest - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je potom dodao da su izbacili Ruse iz Sirije, dogovorili se Erdogan i Netanjahu.

- Kod nas je jedina velika kompanija NIS, i danas je oko 9 odsto punilac budžeta, nisu male stvari. Sve dolazi direktno preko Janafa - dodao je.

Foto: Printskrin TV Informer

Ne misli da SAD uvode sankcije protiv NIS zbog Srbije, već zbog Rusije.

- Velika je geopolitička igra. Mislim da imamo dobru komunikaciju sa više ljudi, o čemu ne bih danas govorio, ali za dobar deo tih ljudi naš narod ovde i ne zna da imamo dobru komunikaciju. Ne mislim da će Trampov dolazak na vlast to da promeni. Mislim da će Tramp da unese revolucionarne promene u nečem drugom, to su ove transdžender NVO organizacije, USAID i tako dalje - rekao je Vučić.

O protestima

Predsednik je potom rekao da i mali broj ljudi prave haos samo da bi bili primećeni.

- Mislim da je bitno da razdvojimo određene stvari. Imate političke protivnike koji niti znaju šta će, kako će, koriste grupu za pritisak, tu imate neku želju da neko nešto uradi, a ne znaju kako će. Šolaku se žuri, zna da moraju da prodaju, da imaju finansijskih problema, u kriminalu do guše, zato mora da se podstiču sukobi u Srbiji, ali to baš ne ide, i to je to. Ono što je uradilo Tužilaštvo, sva 4 zahteva su u potpunosti ispunjena — zahtev za one koji su napali kod FDU, smenjeni su sa funkcija, dokumenta, preko 4.000 stranica, sve je to imalo i Tužilaštvo - rekao je.

Tvrdi da su ispunjeni svi zahtevi studenata.

- Ušli su u nešto mnogo veće i sad ne mogu da su im svi zahtevi ispunjeni, a ne mogu da kažu da nisu. Imate političke protivnike koji niti znaju šta će, niti imaju bilo kakvu politiku, osim da odu negde u inostranstvo da ogovaraju Vučića i Srbiju. I suština je u tome da tu imate neku želju, da neko nešto negde uradi, ni sami ne znaju kako će ni šta će, jer se (Draganu) Šolaku žuri, zna da njegovi partneri to moraju da prodaju, zna da ima bezbroj problema finansijskih, zna da su njegove kompanije već oko milijardu zadužene, u kriminalu da guše... Ne zna kako da se izvuče. Zato moraju da se podstiču sukobi u Srbiji, mora da se napravi nešto - rekao je Vučić.

Ističe da je posao urađen na fer način.

- Sve što smo obećali, ispunilo smo bez obzira kakva će nečija reakcija da bude. Meni je važno samo da narod vidi ko je govorio istinu. Mi od ponedeljka svi radimo svoj posao na najnormalniji način. Niko im neće dozvoliti nasilje da primenjuju, nigde na silu da upadnu... I šta ćemo dalje? - pitao je Vučić.

Kaže da se veoma ozbiljno bavi istraživanjem.

- Komplikovana je to stvar. Ne možete na silu da radite nešto i to ljudi vide. Kada ljude pitate spontano šta je problem u Srbiji, danas je to problem broj jedan u Srbiji. Najveći broj ljudi to navodi kao najveći problem. To znači da većina naroda ćuti, trpi, gleda i psuje opet majku Vučiću zašto država ne reaguje. Ja neću da država reaguje i ja se izvinjavam svim tim ljudima - rekao je Vučić.

Kaže da je čuo kako je Vojislav Šešelj rekao da je "pendrek iz raja izašao", ali da on ne misli tako.

- Za mene je posebna sramota šta neki nastavnici rade sa decom u školama. Vidim da Nataša Kandić kaže da je ministar prosvete ona koja je Miloševog (Vučevićevog) sina izvodila na proteste - rekao je on.

Foto: Printscreen

Kaže da su i danas rekli da su sve blokirali, a da je 19 hiljada i nešto ljudi bilo u celoj Srbiji, od toga na hiljde đaka.

- U Beogradu oko 4.000, od toga 2.250 đaka, dece. To su deca i kako tražite od mene da o deci pričam - kazao je Vučić.

Ističe da se danas na demonstrante zaleteo "njihov čovek" u "poršeu".

Kada ljudi vide da razlog za proteste ne postoji, niko nije ni glup ni lud, navodi on.

- Ljudi imaju pravo da demonstriraju. Nemaju pravo da blokiraju ulice. Naša je procena do kada ćemo to da tolerišemo. Ja pozivam studente da razgovaramo - rekao je Vučić.

Dodaje da studenti moraju da imaju i odgovornost.

- Ja sam razmišljao da više nisam balavac od 15, 16, 17 godina i da sam vojsku odslužio, moram da razmišljam šta ću da radim, a da bih radio moram da učim. Sedi i radi. Neko će morati u nekom trenutku da kaže da moramo nešto da radimo i učimo - rekao je predsednik Srbije.

Foto printskrin Informer TV

Kaže da nisu svi ljudi na protestima neodgovorni.

- Petričić je Tita voleo do neba. Kokanović kaže da ne smem da se suprostavim narodu. Ja neću da se supropstavljam narodu. Ja ću da poštujem volju naroda. Spreman sam da prihvatim savetodavni referendum - rekao je Vučić.

Pita se zašto mu Zlatko Kokanović govoro da će robijati i da li je to zbog toga što nije dobio od države onoliko koliko je Kokanović dobio.

- Srećan sam što je naveo koje subvencije sve dobija od države. On će jednog dana doći da se izvini. Bolje nego iko je nabrojao sve subvencije - rekao je predsednik.

Ističe da zna da već Trampovi ljudi razgovaraju sa raznim donatorima i upozoravaju ih da ne ugrožavaju "novi svet".

Dodaje da većina demonstranata nije plaćena.

- Još od posle "Ribnikara" igru vode stranci - rekao je Vučić.

Kaže da ProGlas direktno plaćaju stranci.

- Sad neka se ljudi pitaju zašto je to potrebno da bude plaćeno. Nije im to najveća sramota. Najveća sramota im je jedan profesor zbog njegovog odnosa prema devojčicama. Siguran sam da će biti skandal velikih razmera - rekao je Vučić.

Kaže da svakog dana ima 150 tekstova protiv njega u regionalnim medijima.

- Više ima tekstova o meni nego o svim njihovim predsednicima i premijerima zajedno. Oni (Hrvati) su ušli u predizbornu kampanju i imaju najviše tekstova o meni - rekao je Vučić.

Foto printskrin TV Informer

Kad su novinari spomenuli Severinu, Vučić kaže da ljudi neće da im Dženifer Lopez, Robert de Niro i neko sličaj odlučuje.

- Ništa više ne znači ni Brus Springstin, ni Džej Lo... Njih niko ne sluša i samo nerviraju ljude. Kad se skupe narod želi samo protiv njih da bude. Svaki čovek u Srbiji zna bolje moj posao od mene, to je logično, a posebno onaj koji je u vlasti, a obično za njega niko živi ne bi glasao, a taj najbolji zna. I u opoziciji misle da su mediji krivi što ih niko neće, ali suština je u tome da sam se ja toga nagledao, i srećan sam što ne postoji niko drugi koji bi mogao zemlju da uvede u tešku krizu - rekao je on.

Govoreći o Siriji, kaže da se uvek znalo da su interesi dominantni, ali su nam neki pričali o vrednostima.

- Nekoliko zaključaka možemo da izvedemo iz događaja u Moldaviji, Rumuniji, Siriji. Danas je jasno da vrednosti ne postoje inače ne bi bilo moguće da talibani i Evropljani imaju kopi-pejst saopštenje Mogli smo da vidimo da se priprema veliki sukob, nadam se nenaoružani za novu podelu teritorija, resursa, retkih metala, jer će vam sada biti potrebni i uranijum i litijum, i tu je velika borba između Kineza i Amerikanaca, Evropa i dalje kasni i zaostaje. - rekao je on.

Kaže da se može desiti da svaki ulaza Kine u Tajpej znači da Zapad i zapadni saradnici ne mogu da prate Kinu zbog poluprovodnika i čipova.

- Afrika raste brzo, ali je to borba za tržište, i dalje. Imali smo samit tajnih službi, 40 afričkih zemalja je bilo, očekujem afričku turneju, ali... - rekao je on.

Neće se još dugo najbolje živeti u Evropi, navodi.

- Da li stvarno mislite da će Srđan Milivojević ili Jovo Bakić nekoga da jure? Koga će njih dvojica da jure? Vukan da stane ispred njih, pa ne mogu mu ništa. Sedam godina ima dete... Sram ih bre bilo! U životu ništa teže nisu podigli... Ovaj jeste, pljeskavice od onih kučića lutalica što je pravio - rekao je Vučić.

Podsetio je da su dosmalnije ošišale maloletnu ćerku Milovana Bojića.

- Ovi ljudi su toliko nenormalni da se nisu ni izvinili - rekao je on.

Izvinio se novinarki Milici Škorić kada je čuo da su joj pretili šišanjem.

- Ja prosto verujem da takvi ljudi ne postoje. Zahvalite vašem ocu... Da je to neko rekao mojoj ćerki ja ne znam šta bih uradio - rekao je Vučić.

Milica je odgovorila da je to "njihova bruka i sramota" i da predsednik nema razlog da joj se izvinjava.

- Kada neko preti da će da šiša devojku, ženu, devojčicu, taj, u najmanju ruku, nije zdrav, nije čist u glavu - rekao je predsednik.

Foto printskrin TV Informer

Ističe da je crvena linija ozbiljnije ugrožavanje javnog reda i mira.

- Ne želim da živim u zemlji u kojoj ćemo iznositi vodene topove pred decom - rekao je on.

Obradovala ga je vest da je Crvena Zvezda pobedila Olimpijakos, ali kaže i da ga je obradovala i Partizanova pobeda protiv Albe.

O stradalima u Novom Sadu

- Dragoslav Firić je glava cele porodice, deda-stric devojčica Tine i Sare koje su sa dedom stradale u novosadskoj tragediji. Bio sam kod njih u kući, i na groblju, divna romska porodica. Tada mi je rekao "neću da govore u moje ime, a govore", što mi nismo zloupotrebili. Nadam se da će njih dvoje imati snage da nastave svoje živote, mladi su, da imaju još dece - odgovorio je.

Firić je Pogačaru danas izjavio da ni saučešće nisu izjavili.

- Došli tamo, oni ne znaju ni kako se zovu deca, strašno. Pogačar napao mene i pogrešio ime devojčica, ali morate da razumete da su izgubili u Novom Sadu 15-20 odsto razlike. Njih svi mrze u Novom Sadu, svi normalni ljudi da razumeju. Prekinite da lažete više, rekli su da je 8 hiljada studenata sinoć bilo ispred RTS-a, a što lažete, bilo 2.957 - kazao je on.

Ističe da postoje samo dva rešenja za opoziciju - savetodavni referendum ili da ga ubiju.

- Nek skupe potpisa koliko hoće. Skupili su 81 za smenu Miloša Vučevića, nek daju to za moju smenu i idemo na referendum. Imaju mali problem da skupe 50 odsto + 1 protiv mene - izjavio je Vučić.

Ističe da najmanje jednom nedeljno razgovara sa Viktorom Orbanom i da se jednom u dve ili tri nedelje vidi sa njim.

- Razgovaramo i sa Sijartom. Kao braća smo. Kao da u istoj državi živimo - rekao je predsednik Srbije.

Kaže da ljudi ne moraju da brinu, da imaju iskusno državno rukovodstvo.

- Naš je posao da čuvamo i štitimo demokratiju u našoj zemlji - konstatovao je Vučić.

Kaže da u opoziciji znaju ko je stub i granitna odbrana zbog koje oni ne mogu da dođu na vlast.

- Zato rade kriminalizaciju. Kada su udarali mog brata na najjači mogući način govorili su da je to zato što nije pokazao ličnu kartu, a što je sudski i pravosnažno utvrđeno kao neistina, onda vidite kako su sve u stanju da izokrenu... Kao "Jovanjica", iako nemam pojma gde je - rekao je Vučić.

Pita se da li je glumcu Ivanu Mihailoviću nešto u familiji onaj što prima 10.000 evra platu.

- To mu je otac - odgovorili su novinari.

Vučić je zaključio da loše živi, pa nije ni čudno da ga toliko mrzi.

Kaže da je i on student i da su on i Radomir Lazović kolege.

O premeštanju starog Savskog mosta

- Ja ne odustajem ni od čega, ja svoje ciljeve ostvarujem. Tu radimo sve na vreme, nema ni odlaganja ni odustajanja - naveo je Vučić odgovarajući na pitanje da li se odustalo od uklanjanja starog Savskog mosta, kako navode pojedini antisrpski mediji iz Beograda.

- Ovaj most su podigli nacisti za svoje potrebe, još posle rata je bilo jasno da On je u jezivom stanju. On može da se sruši. U onom delu koji ne vidite je drvo, to su drveni šipovi i on jedva stoji. Pitanje je dana kada će da padne. Mi njega nećemo da uništimo, već da ga premestimo. Novi most će biti velelepni i za pešake i za bicikliste, i da nas poveže sa novim tunelom, da se zaobiđe gužva - naveo je on.

Kaže da su demonstracije oko Beograda na vodi i fontane na Slaviji trajale dugo.

- Zamislite da sam ja slušao njih, 10 meseci su trajale te demonstracije. Sve pto su uradili mi smo uspeli da poi Oni koji imaju viziju moraju da guraju zemlju napred i da se bore sa onima koji bi da vrate točak unazad i da zaustave zemlju - ističe Vučić.

- Sve im je kontradiktorno - navodi on i kaže da i dalje niko ne može da mu objasni zašto ne može biti gondole u Beogradu.

O pomoći države mladima za kupovinu stana

- Tek sad pravimo plan. To je moralni hazard za nas. Mora da bude 1000 evra - naveo je Vučić i objasnio kako će otplata izgledati. Za cenu rate koja je predviđena sada se nigde ne može iznajmiti stan za življenje.

- Mi hoćemo da svaki mladi čovek može da ode od svojih roditelja i da može da živi, da one pare koje bi ulagao u stanarinu ulaže u svoju nekretninu - ističe srpski predsednik.

- To je rad na našoj radnoj snazi, da mogu ljudi da se osamostale, da rade što pre - kaže on i dodaje:

- Odredili smo da to bude i u Beogradu i u Novom Sadu, gde su plate znatno veće.

Završićemo taj program u narednih nekoliko dana i izaći sa svim detaljima

Kaže da je država izdvojila 400 miliona, ali da je interes veliki.

- Pet puta više interesovanja je bilo za stanove nego za sve drugo što sam govorio u poslednjih nekoliko dana - istakao je on.

- Moraćemo da napravimo neka pravila. Neće moći da bude sve odjednom, ali će morati da bude široko dostupno. Nema "brzih prstiju". Za sve mlade ljude koji nemaju rešeno stambeno pitanje. Radi ceo tim na tome. Donećemo odluku da bude između 20 i 35 godina - rekao je Vučić.

Ističe da mi inače imamo višak prostora.

- Srbi nažalost vole da drže sve u nekretninama, a ne u kapitalu. Ali onaj ko ima stan može posle da ulaže u biznis - dodaje predsednik Srbije.

-Kada vodite zemlju imate ogromnu odgovornost u svojim rukama i to je jako teško.

- Niko nije hteo da kaže da je Blažić dobio maksimalnu kaznu. Njegov otac je dobio neočekivano veliku. Ja znam da za moje prijatelje iz Dubone i Orašja šta je 20 godina. Šta će Saša - ubio mu ćerku i sina, da bude zadovoljan sa 20 godina. Niko u Evropi nije mogao da predvidi da se takvo neštpo napravi Ja kad sam pomenuo vraćanje smrtne kazne oni skočili iz Evrope zaustavičete evropski put. Kad vodite zemlju morate da vodite računa o svakome - ističe Vučić.

- Oni zvižde prvih 10 sekundi, a onda su ovi studenti bili pametni i zaćutali da ne bi pokazali da su politički obojeni. Stoje vide stojim ja, pristojni neki ljudi, o njima moram da vodim računa. A moram i o Pogačaru da vodim računa i svima njima - naveo je predednik pričajući o momentu kada je izašao na terasu Predsedništva u toku protesta.

- Znamo šta su njihovi ciljevi, ali nema ništa od ta posla. To što je neko glasan, to ne znači ništa, sem da je neko glasan i da dobro viče - naveo je on i dodao da mu je novinar Bi-Bi-Sija rekao da se videlo da je uživao u intervjuu.

- Ja nisam uživao, ali mi nije smetalo. Ja pokazujem ljudima da iam svoje ideje i ideale i da nikakav pritisak ne može da me slomi - dodaje on.

Dobre vesti do kraja godine

- Verujem da ćemo Moravski koridor do Vrnjačke Banje i Šabac-Loznica da otvorimo. Imaćemo još vesti i oko ovih programa za mlade. Smanjujemo i liste čekanja. Biće još dobrih vesti - naveo je Vučić.

- Moramo da imamo prugu, mora da se nastavi život ma koliko je teško. Kao što krivi moraju da budu kažnjeni. Svakako ću doći i da otvori Mislim da je realno februar ili mart. Sad smo izdali kompletan inspekcijski nadzor za sve stanice. Sada niko ništa nečće da potpiše - dodao je on odgovarajući na pitanje o otvaranju brze pruge do Subotice.

Dodaje da ne može da se desi ništa da Ekspo kasni.

- 1. decembra 2026. ja predajem zastavu i ključ. Oni dolaze i uzimaju i proveravaju šta smo mi uradili i možemo li da održimo Ekspo. Mi ćemo da izgradimo i prugu od aerodroma do Ekspa, i od Aerodroma do centra Beograda. Ova pruga mora bude gotova do kraja naredne godine - dodaje on.

Kaže da su sve priče oko litijuma bile laž, kao i priča da je država kriva za Ribnikar.

- Iza svih tih koji su besni i koji ne mogu da biraju reči stoji neki lični razlog - dodaje on.

-Ima jedan dobar čovek, ovaj Topalko. Ima dobar glas, dobro peva, dobar momak. Mako se naljutio... - rekao je Vučić.

- Ja najviše volim kada Severina mrtva ozbiljna počne da drži predavanja - ovo je genocid, a ovo nije. Meni je zanimljivo kada takve intelektualne veličine krenu da nam drže pridike - dodaje on.