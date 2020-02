NovostiOnline/Agencije | 25. februar 2020. 19:03 > 19:46 | Komentara: 0

Na području Federacije BiH je tokom februara 31 osoba stavljena pod zdravstveni nadzor zbog sumnje na korona virus. Za njih 17 je istekao inkubacijski period i trenutno je 14 osoba ostalo pod posmatranjem, potvrđeno je za Klix iz Federalnog ministarstva zdravstva.





Kako navodi Index.hr, veća grupa učenika i nastavnika iz Gračanice te jedan vozač autobusa koji su prošle nedelje boravili na severu Italije. Oni su u kućnoj izolaciji po odluci županijskih vlasti u Tuzli.

Vozač autobusa koji se sam prijavio zdravstvenoj ustanovi nakon trodevnog boravka u Veneciji zbog upale grla uzet je bris i poslat na analizu u Sarajevo.

On je zajedno sa decom nakon toga poslat u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva su podsetili da je juče održan hitni sastanak i da su odlukom Kriznog štaba FMZ donesene nove nove mere za dalje sprečavanje širenja korona virusa.

Takođe, naglasili su da se prati razvoj situaciju i predložene mere će se menjati i prilagođavati u skladu s njom.

- Mi smo još juče pooštrili te mere jer je do sada bilo na snazi da se na granici posebno kontrolišu državljani Kine, međutim, to sada važi i za putnike iz Italije, Južne Koreje i Irana, područja koja se smatraju najugroženijim. Tek danas je bio prvi potvrđeni slučaj u susednoj Hrvatskoj tako da nismo još reagovali u skladu s tim. Dakle i danas su na snazi jučerašnje mere, ali one su svakako podložne promenama - naveli su iz Federalnog ministarstva zdravlja. (Telegraf.rs)





KINESKI DRŽAVLjANI NEMAJU KORONAVIRUS, NALAZI NEGATIVNI

Nalazi sva tri kineska državljanina koji su primljeni na KCUS i testirani na koronavirus negativni su, prenela je sarajevska N1.