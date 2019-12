Novosti Online | 20. decembar 2019. 20:35 | Komentara: 0

Dan pred veliki crkveno-narodni sabor u Nikšiću, na kome će vernicima na poklonjenje biti donete mošti Svetog Vasilija Ostroškog, u manastir u kom one inače počivaju, vernici kao i obično dolaze na poklonjenje. Monasi uz duboke molitve pripremaju mošti Svetog Vasilija za put u Nikišić.Narod se od podela i političkih trvenja brani molitvama, kažu vernici. Kiša i izmaglica koje su se nadvili nad Ostrog, ne remete uobičajeni ritam manastirskog života. U porti manastira ekipa Sputnjika zatiče manju grupu vernika. Među njima je i Nikola Zejak, koji danas živi u Srbiji, a poreklom je iz Crne Gore.„Ovo je najveća duhovna svetinja na ovim prostorima i jednom godišnje se trudim da dođem iz Srbije ovde da se poklonim, napunim duhovnom energijom i primim blagoslov. Dolazak u Ostrog je za mene uvek specijalni trenutak“, kaže nam Zejak, primećujući da u Ostrog dolaze ljudi iz svih krajeva sveta i svih vera.Komentarišući sutrašnji događaj i Nikšiću, Zejak kaže da se nada da će dosta vernog naroda doći na taj skup. On sa žaljenjem konstatuje da se u Crnoj Gori već neko vreme osećaju tenzije i da dolazi do podela u narodu koje nisu dobre.„Tome nema mesta, Srpska pravoslavna crkva mora opstati. To je crkva u koju je moj đed išao i svi moji preci i nema druge crkve“, navodi Zejak.Đorđe Bojović, student iz Čačka koji je drugi put u Ostrogu, kaže da kao i prvi put oseća „specijalnu energiju“ u manastiru .Sa još dvojicom drugova je išao na Nikoljdan kod prijatelja u Crnu Goru, pa su odlučili da odu i u Ostrog da se pomole Svetom Vasiliju. Sva trojica se spremaju da sutra idu u Nikšić na crkveno-narodni sabor.- I ja sam vernik i loše se osećam kad čujem da Crna Gora hoće da otme crkvi imovini. Čak sam čitao da hoće da otvore u crkvi kockarnicu. Ne bih volio da se to desi, to bi bio veliki udar na svetinje. Zato podržavam taj skup - objašnjava Đorđe.U suvenirnici manastira kažu da se u manastiru ne oseća ništa od onoga što se dešava u politici, a da se od podela narod brani molitvama.Dobrodošao je ko god dođe u manastir, koje god da je nacije i vere, a čak i oni koji dođu kao turisti odmah osete posebnu duhovnost Ostroga, dodaju radnici u suvenirnici, koji su novinare “Sputnjika” zamolili da ne objavljuju njihova imena.(rs.sputniknews.com)