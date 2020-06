Novosti Online / O. Matavulj | 01. jun 2020. 15:53 | Komentara: 0

Rade Drljača (25) u Okružnom sudu u Banjaluci priznao da je 25. novembra prošle godine u napuštenoj kući ubio Brunu Rolda (54), a potom zapalio njegovo telo.





- Uzeo sam nož i to uradio. Napravio sam rez na grlu i lagano povukao dole. Kajem se zbog toga. Nije mi jasno zašto sam to učinio. Nikada si to neću oprostiti.





Tim rečima je optuženi Rade Drljača (25) u Okružnom sudu u Banjaluci priznao da je 25. novembra prošle godine u napuštenoj kući ubio Brunu Rolda (54), a potom zapalio njegovo telo.





Sud je priznanje prihvatio, a presuda će biti izrečena u petak. Kao saizvršioci ubistva optuženi su Boris Zorić (34) i Slobodan Krnetić (34), kojima se sudi u odvojenom postupku.





Drljača je posvedočio da je zajedno s Roldom živeo u toj kući više od mesec dana, te da su imali odnos kao otac i sin.





-Rold je tu noć pijan upao u kuću i galamio. Sve nas je probudio. Zorić ga je ”udario štosom” i on je pao. Svi smo ga udarali rukama i nogama. Njih dvojica su mu pretili nožem, koji sam uzeo i uradio to što sam uradio. Ne znam šta mi je bilo. Nešto se u meni prelomilo - rekao je Drljača.





Foto: D. Pozderović



On se tereti da je ubistvo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, a po vlastitom priznanju bio je pod dejstvom alkohola koji je mešao s tabletama. To je potvrdila i veštak psihijatar Sanja Vukadinović Stojanović navodeći da Drljača nema trajnu duševnu bolest, ali ima mentalni i poremećaj ličnosti.

Na psihijatriji je lečen najmanje 12 puta od 2017. godine. Više puta je pokušavao samoubistvo i to rezanjem vena, vešanjem, a poslednjih put u septembru 2019. gutanjem tableta.





Advokat Aleksandar Jokić od suda je tražio da Drljači izrekne blažu kaznu od zaprećene i meru meru obaveznog psihijatrijskog lečenja. Ukazao da je Drljača ranije osuđivan i da je presudom savetovano da bude hospitalizovan i izolovan od društva. Međutim, to nije učinjeno uz obrazloženje da zbog uzrasta ne može biti zadržan u psihijatriji na Sokocu, dok druge ustanove u BiH nema. Zato je pušten na slobodu!?





- Sud je rekao da je on opasan i da treba hospitalizaciju, ali mu to nije pruženo jer država za to nema uslove. Molim vas da taj deo krivice, koje društvo ima za ovuz situaciju, ne pripešete njemu. Trebate zaštiti nas, ali i njega. Molim vas da ga pošaljete na lečenje, jer smo to jednom propustili da uradimo i nije dobro prošlo - istakao je Jokić.





Tužilac Dalibor Vrećo u završnoj reči je tražio da se Drljača kazni u skladu sa zakonom, takođe tražeći da mu se izrekne mera obaveznog lečenja, te da mu se produži mera pritvora.





Mesto zločina - Foto: O. Matavulj







IZOSTALA POMOĆ INSTITUCIJA





Otac optuženog Ranko Drljača ispričao je da je njegov sin problematičan, te da je bio nasilan prema članovima porodice.