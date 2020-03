S. J. MATIĆ | 22. mart 2020. 22:00 |

LUPAO sam redom na vrata, budio komšije vičući da izlaze napolje, da je požar. Lupao sam i na vrata stana na 8. spratu, gde je, kako sam posle čuo, i izbio požar. Tu je živela majka sa nepokretnim sinom. Ona je otvorila vrata, nije ni znala da gori. Uspela je da izađe i da se spase. Kasnije je bila ispred zgrade, ali sad ne znam šta je s njom.Ovo nam priča stanar 10. sprata zgrade u Ulici Milutina Milankovića 110 na Novom Beogradu, u kojoj je u subotu u zoru oko četiri časa izbio požar i nastradalo šestoro ljudi. Još toliko zbog opektina ili što su se nagutali dima prebačeno je u Urgentni centar i na Vojnomedicinsku akademiju.- Na osmom spratu stradao je taj čovek u stanu gde je izbio požar, a na devetom spratu život su izgubili majka, otac i sin. Ćerka se, kako sam čuo, spasla jer nije bila kod kuće. A na desetom spratu nastradao je bračni par. Oni su se ugušili - priča nam sagovornik sa desetog sprata, čija porodica je, kako kaže, uspela da izađe u poslednjem trenutku.On zabrinuto vrti glavom, jer je većina stanova uništena:- Vatra je zahvatila sigurno šest, sedam stanova na osmom, devetom i desetom spratu, a preko terase proširila se i na stanove iz ulaza 112. Mi ćemo valjda to materijalno nekako i srediti, ali ne znam kako će ovi što su izgubili najmilije.U zgradi juče nije bilo struje. Većina stanara nije prespavala u svojim domovima, već su privremeni smeštaj pronašli kod prijatelja i rođaka.Stanovi na višim spratovima uništeni su od požara, a oni ispod osmog od vode nakon gašenja. Onaj u kojem je buknula vatra potpuno je izgoreo. U njemu je sve crno, zidovi, nameštaj, sve je rastureno i spaljeno.Dodatnu muku stanarima napravila je i cev od grejanja koja je pukla pa se voda u kupatilima i hodnicima vertikalno slila i do prvog sprata. Sve im je mokro.M. K., koji je na sedmom stratu tačno ispod stana iz kog je krenula vatra, ozbiljno je zabrinut:- Majka mi živi sama u tom stanu. Ja sam se pre dve godine odselio na Mirijevo. Hvala bogu, uspela je to jutro da se spase i izađe nepovređena i sad je kod mene. Stan je uništen, ne može se u njemu živeti. Ne znam šta ćemo.Ljudi su zabrinuti i kako sada renovirati stanove, kad je vanredno stanje zbog virusa korona, ništa od radnji ne radi, niti je moguće naći majstore. Takođe, kod koga se preseliti, možda i na nekoliko meseci. Ispred zgrade srećemo stariju ženu, po koju su došli brat i snaha da je vode kod sebe. Njen stan je delimično stradao od vode, ali kako nema struje i grejanja, mora da se iseli na neko vreme.Jedan komšija u kantama iznosi otpad iz svog stana, kaže da su mu zidovi potpuno mokri i da moraju da skidaju tapete. Spavali su kod prijatelja, a sad su došli da malo srede. Otvorili su sve prozore da izvetre kuću, jer se dim i dalje oseća.Nekoliko stanara smo sreli i ispred zgrade kako metlama čiste komade stakla popadale tokom požara. Kažu da je pucalo kao petarde, a čula se i jaka eksplozija. Pretpostavljaju da je kod nekoga eksplodirala plinska boca. Sad raščišćavaju i komade od klima koji su padali sa visine.