Z. R. | 21. decembar 2019. 17:52 | Komentara: 0

Bila je bleda i NEPRIRODNO sklupčana: Komšija devojke iz Odžaka opisao UŽAS, krenula stranputicom od malih nogu

POLICIJSKA uprava u Somboru upravo je saopštila da je uhapšen S.R. (26) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo omogućavanja uživanja opojnih droga i neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga.Sumnja se da je on omogućio korišćenje droge 17-godišnjoj devojci, koja je jutros (21.12.) pronađena bez znakova života ispred svoje kuće u Odžacima. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden u Više javno tužilaštvo u Somboru.