D. I. KRASIĆ | 20. decembar 2019. 09:01 |

BAR 160 vrtića moglo je da bude izgrađeno da su najveći poreski dužnici uplatili svoju obavezu od 32 milijarde dinara. Ili pet univerzitetskih dečjih, potpuno opremljenih bolnica. Ili više od trećine Moravskog koridora. A kada bi se u ovu računicu "ubacili" i podaci o poreskom dugovanju firmi u stečaju, nikada izgrađene objekte, puteve, mostove, trebalo bi uvećati još deset puta. Jer, upravo su toliko veći i njihovi dugovi, koji nikada neće biti plaćeni - trenutno na nivou od 302 milijarde dinara, od kojih teško da će išta biti naplaćeno.Najveći poreski dužnici među preduzećima koja aktivno posluju i nisu u stečaju, državi duguju ukupno 32 milijarde dinara. To je 271 milion evra, za koliko su "u crvenom", prema podacima Poreske uprave Srbije, čak 394 firme. Svaka od njih ima bar 20 miliona dinara duga i svaka je u prinudnoj naplati. Listu predvodi "Mera invest", sa milijardu dinara duga. Za njom ide šabački "Magma prom" sa 990 miliona dinara duga, pa "Dunav grupa agregati" sa neplaćenih 787 miliona dinara poreza... Nekim dužnicima pleni se samo novac sa računa, dok pojedinima poreznici popisuju i pokretnu i nepokretnu imovinu spremajući je za prodaju.Situacija kod firmi u stečaju je znatno drugačija. Duplo više kompanija u stečaju duguje čak deset puta više novca poreznicima. Reč je o 801 preduzeću, koje ima 302 milijarde dinara neplaćenog poreza, što je 2,6 milijardi evra.Za razliku od aktivnih firmi, koje se dovijaju i kroz razne reprograme, rate, oproste i reorganizacije uspevaju da izađu iz dužničkog ropstva, one u stečaju teško da će to ikada uspeti. Listu najvećih dužnika ovih firmi predvode banke koje su u stečajnom postupku više od decenije i po.Tako Beobanka, koja je u stečaju od 2002. godine, na ime neplaćenog poreza duguje 33 milijarde dinara, ili 280 miliona evra. To je više nego što duguje svih 395 dužnika sa liste aktivnih kompanija. Za petama joj je Investbanka, u stečaju takođe od 2002. godine, sa neplaćenim porezom od 24,8 milijardi dinara. Još samo Astra banka ima ovaj dug veći od 20 milijardi, tačnije - 20,7 milijardi dinara. A u stečaju je od 2008, ali je prethodno sedam godina bila u likvidaciji. Sledi Beogradska banka, u stečaju 17 godina, koja duguje 17,9 milijardi dinara. I tek potom prvo akcionarsko društvo - "Zastava automobili" Kragujevac u stečaju, sa dugom od 7,6 milijardi dinara.

MILIONERI U MINUSU

NAJVEĆI poreski dug među preduzetnicima, prema podacima Poreske uprave Srbije, ima samostalna zanatsko-građevinska radnja iz Lapova. Reč je o 121 milion dinara duga. Još tri preduzetnika na ovoj listi poreznicima duguju više od 100 miliona dinara za poreze i doprinose. Reč je o radnjama u Ćupriji, Novom Sadu i Jagodini. Tačno 2.423 preduzetnika nalaze se na listi najvećih poreskih dužnika, sa dugom od najmanje pet miliona dinara.ZA 32 milijarde dinara, koliko za poreznicima duguju aktivne firme, mogli su da se plate porezi i doprinosi na prosečnu platu za 955.670 radnika. Ako ovaj iznos raspodelimo na celu godinu, to znači da je mesečno za penzijske i doprinose za zdravstvo ostalo uskraćeno gotovo 80.000 radnika.