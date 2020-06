Novosti online | 30. jun 2020. 10:43 |

Prof. dr Branimir Nestorović ocenio je da je virus sada "relativno slab", da je manji procenat teških pacijenata, zatim da postoje rezistentni ljudi na korona virus, zbog čega je prema najnovijim istraživanjima na koje se pozvao, potreban manji procenat inficiranih za sticanje kolektivnog imuniteta, nego što se to verovalo, kao i da test na antitela nije pouzdan.





- Ako treba da se razbolite, najbolje je sad da se razbolite, kada je virus relativno slab. Sad je mnogo manji procenat teških pacijenata. Kad pogledate Worldmeters, videćete da teških slučajeva ima samo jedan odsto. Na početku je bilo 81 odsto. Ljudi su bili zatvoreni i to je bilo dobro jer su se mnogo manje razbolevali. Ali nisu stekli kolektivni imunitet. I sad je objavljeno da, na sreću, nije potreban veliki procenat kolektivnog imuniteta, Englezi kažu da je to otprilike 43 odsto. Prošle nedelje objavljena su dva rada i podaci kažu da je 60-70 odsto ljudi u startu rezistentno. To su mlade žene, oni koji rade sa decom, zato što u stvari deca imaju te druge koronaviruse i to im pruža zaštitu. Švajcarci su uradili veliku studiju i kod njih je 60 odsto ljudi imalo urođenu rezistenciju.





A što se tiče antitela, pokazalo se da taj test nije mnogo pouzdan. Samo oni sa teškom kliničkom slikom mogu da razviju antitela. Pacijenti sa blagim simptomima imaju antitela veoma kratko, dve-tri nedelje, i izgube se. Tako da taj test daje mnogo niske rezultate - rekao je on za Srpski telegraf.





On je ocenio i da ne treba svi da se testiraju, te da se testiranjem ne sprečava razbolevanje.



- Ne treba svi sa simptomima da se testiraju. Danas se testiraš, a nemaš težu kliničku sliku i test je negativan. Kroz nekoliko dana slika se pogorša, dobiješ zapaljenje pluća. Šta onda znači taj test koji je negativan? Treba da se testiraju oni koji imaju visoku temperaturu, koji se loše osećaju, kašlju... To je uvek bilo tako. Nego sad bi u Srbiji svi da se testiraju. Ali država će jedan deo testova ustupiti privatnim laboratorijama, tako da će i one početi da testiraju, a onda nek se testira svako ko hoće do mile volje, međutim, to je bezveze. Ljudi misle ako se testiraju, da su se zaštitili i da ne mogu da se razbole. Već mesec dana se zna da deca ne prenose ovaj virus. Asimptomatski nosioci, dakle oni koji nisu bolesni, a imaju pozitivan test, takođe vrlo malo prenose - naveo je.