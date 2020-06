Novosti online | 28. jun 2020. 22:28 | Komentara: 0

- Svi smo se vratili svakodnevnim životnim aktivnostima. Virus nikada nije ni nestao, sve vreme je u cirkulaciji. Nadali smo se da će ga toplo vreme ubiti, ali to se nije desilo. Mi kao populacija smo to dozvolili. Niko ne može da se zarazi bez kontakta sa osobom koja je rezervoar zaraze. U ovom momentu svi možemo da budemo potencijalni nosioci zaraze, jer postoji puno asimptomatskih slučajeva - rekla je Kisić Tepavčević dodajući da se virus uglavnom prenosi kapljično iako je i dalje, kako kaže, velika nepoznanica za čitav svet.





Darija Kisić Tepavčević je rekla u emisiji Hit Tvit da je čitav svet prerano počeo da priča o drugom talasu, ali nismo imali zaustavljanje prvog talasa.Kako kaže, distanca i maske su nešto što spašava živote, ali dodaje da to ne može pojedinac, već da moramo svi tako da se ponašamo.- Kada bi u ovom momentu svaki stanovnik planete kada bi se ponašao tako, virus ne bi imao više gde da se prenosi, i za 14 dana on bi nestao. To izgleda kao da nije teško, ali to ne možemo da postignemo ni u jednom autobusu, a kamoli na nivou zemlje i čitave populacije - rekla je Kisić Tepavčević.Ona ističe da svi čekamo vakcinu, ali dodaje da ni od nje ne može da se očekuje čudo, već da je od presudnog značaja naše ponašanje i poštovanje mera.Doktorka ističe da ukoliko se mlada i zdrava osoba inficira neće verovatno imati teške simptome, ali može je prenositi dalje na roditelje ili na bake i deke.- Imamo i mladih osoba sa hroničnim oboljenima, ali i osoba koje su sportisti pa imaju teške slike oboljenja. Treba da učinimo sve da se ne zarazimo. To nije ništa teško. Treba samo da nosimo maske u zatvorenom prostoru. U kratkotrajnom boravku u zatvorenim prostorima možemo nositi i pamučne maske, ne moramo non stop da menjamo jednokratne - rekla je Kisić Tepavčević.Kako kaže, moguće da će nam to postati i stil života, dodajući da i rukovanje predstavlja način za prenošenje infekcije.- Ove mere koje su jednostavno primenjive itekako daju efekte - rekla je Kisić Tepavčević.