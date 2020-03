S. S. R. | 25. mart 2020. 20:00 |

JEDAN od naših diplomata iz Misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, zaražen virusom korona, nalazi se u bolnici, ima visoku temperaturu i u teškom je stanju. Kako saznaju "Novosti", pored njegove postelje nalazi se lavor i krpa, koju lekari kvase vodom, stavljaju mu obloge za obaranje temperature i tako ga leče?!

Drugi naš diplomata, kod kojeg je virus otkriven ranije, oporavlja se, ali još nije uspeo da uradi kontrolni test da bi proverio da li je i dalje inficiran ili izlečen.

Diplomata koji je u teškom stanju nije hospitalizovan čim je tražio pomoć, pa je naše Ministarstvo spoljnih poslova uputilo usmeni protest Ambasadi Švajcarske u Beogradu.

AMBASADOR I PET SARADNIKA MISIJU Srbije pri UN u Ženevi, prema podacima sa sajta diplomatskog predstavništva, čine ambasador Dejan Zlatanović i prvi savetnici Viktor Jovanović i Vladan Lazović. Tu su i drugi sekretar Danko Jovanović i dva atašea Andrej Stefanović i Nebojša Marković.

Kako je objasnio ministar Ivica Dačić, zdravstvena ustanova u Ženevi nije htela da ga primi, a druga u Bernu ga je, posle pregleda, pustila na kućno lečenje, uz preporuku da pije "paracetamol", iako mu je otkazalo plućno krilo?! On je, kako je istakao Dačić, u dosta teškom stanju.

- Našem diplomati koji se prvi zarazio doktori su rekli da se 21. marta javi da bi se videlo da li mu je prošla korona. On je tako i učinio, a oni su mu rekli da nema potrebe da dolazi, da nemaju testove i da testiraju samo teško bolesne, a da on preventivno ostane još sedam dana u poluizolaciji. Tako da on sada ne zna da li je izlečen, nadam se da jeste. U međuvremenu se zarazio i drugi diplomata, kojeg nisu hteli da puste u bolnicu i on je u dosta teškom stanju - objasnio je Dačić.