SPECIJALIZOVANO tužilaštvo Suda za ratne zločine OVK na Kosovu i Metohiji podiglo je juče optužnicu protiv predsednika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija, bivšeg predsednika kosovske skupštine Kadrija Veseljija i još nekoliko pripadnika terorističke OVK za skoro 100 ubistava Srba, Albanaca, Roma, civila ostalih nacionalnosti i političkih protivnika.Oni se sumnjiče za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, uključujući ubistva, kidnapovanje, progon i mučenje. Optužnica, navedeno je u saopštenju Kristofera Beneta, portparola glavnog tužioca, sadrži 10 tačaka, podneta je sudu na ispitivanje i rezultat je dugotrajnih istraga, te "odražava uverenje tužilaštva da može da dokaže, van sumnje, sve optužbe koje sadrži".Prema proceduri, optužnica je predata sudiji za prethodni postupak, koji je ispituje kako bi odlučio da li da je potvrdi.Porodice žrtava, čekajući pravdu više od dve decenije, ukazivale su na brojna zlodela Tačija. U izveštaju specijalnog izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dika Martija, označen je kao deo organizacije trgovine organima ubijenih Srba, što je poznatije kao slučaj "žuta kuća".On je, kako se tvrdi, sa pripadnicima Dreničke grupe OVK učestvovao u napadu na policijsko vozilo još 1993. godine na pružnom prelazu kod Glogovca, kada su ubijena dva policajca. Imao je ulogu i u ubistvu i ranjavanju policajaca na putu Kosovska Mitrovica - Peć 1996. godine. Navodno je naredio i bacanje bombe na kasarnu "Miloš Obilić" u Vučitrnu, ali i napad na Srednjoškolski centar u ovom gradu gde su bile smeštene porodice izbeglica iz Kninske Krajine. Okružni sud u Prištini osudio ga 1997. godine na deset godina zatvora zbog terorizma. U februaru 1998. godine izdata je poternica za njim.Ni Veseljijev dosije, koji je rat proveo kao prvi čovek ŠIK, kosovske tajne službe, nije "tanji". I on se pominje u Martijevom izveštaju o aferi trgovine ljudskim organima.Prema informacijama bezbedonosnih službi Srbije, on je, bio direktno umešan u teroristički napad na autobus "Niš ekspresa" u Podujevu, kada je stradalo 12, a povređeno 43 Srba. Za taj zločin, navodno, znao je i Tači. U medijima su se pojavljivale informacije da je "završio kurseve terorističke obuke u Albaniji, Nemačkoj i Švajcarskoj, da kontroliše tokove novca na KiM, trgovinu drogom, naftom, kao i da je odgovoran za brojne likvidacije".Inače, zadatak suda je da procesuira zločine "koji su započeti ili izvršeni na Kosovu i Metohiji u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine". Istraživanje ovih zločina inicirano je posle izveštaja Martija, objavenog decembra 2010. godine.Prve optužnice podignute su u februaru, a još jedna tokom aprila. Na saslušanja su u Hag išli bivši premijer Ramuš Haradinaj, Tači i Veselji, komandanti terorističke OVK Azem Sulja, Sami Ljuštaku, Rustem Mustafa...