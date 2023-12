MAJDAN JE POLITIKA ĐILASOVE OPCIJE: Intervju - Miloš Vučević, lider Srpske napredne stranke

SRBIJA 17. decembra bira da li će da stane ili ne. Bira da li će da nastavi putem razvoja ili da se vrati u doba zakatančenih fabrika. Bira da li će nastaviti da korača uspravno i vodi suverenu politiku isključivo u skladu sa sopstvenim nacionalnim interesima ili će da sluša diktate spolja. Pred Srbijom je nikada jasniji izbor. Da li će podržati politiku predsednika Aleksandra Vučića ili će zakazati reprizu ružnog filma sa liderima nekadašnjeg režima DS u glavnoj ulozi. Pri tom, mi naspram sebe imamo i njih, samozvane građaniste, ali i nekoliko kolona lažnih desničara, koji bi se svi za jedan dan dogovorili sa Draganom Đilasom i izabrali ga za premijera, samo kada bi mogli da ostvare matematičku većinu u Narodnoj skupštini. Građani to moraju znati i ne smeju sebi dozvoliti da ih slatkorečivom i naizgled patriotskom retorikom, ti i takvi samozvani rodoljubi obmanu i posle njihovu podršku isporuče Đilasu.

Ovo u intervjuu za "Novosti", odgovarajući na pitanje zašto je u kampanji često isticao referendumsku atmosferu da "glasači imaju izbor izeđu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" i svih ostalih "Đilasovih lista", kaže lider SNS Miloš Vučević.

Kakav rezultat očekujete na svim izborima?

- Pobedu. Očekujemo pobedu na svim nivoima i to ubedljiviju nego pre 18 meseci. Prošle godine je jedan deo naših birača odlučio da na predsedničkim izborima glasa za Vučića, a na parlamentarnim za koaliciju okupljenu oko SPS ili za neku od takozvanih desnih, opozicionih opcija. Činili su to iz raznih razloga. Bili su obmanuti porukom socijalista kako je došlo do nekakvog neobjavljenog dogovora, po kom će SPS podržati Vučića za predsednika, a da ćemo onda mi naprednjaci zauzvrat izglasati Ivicu Dačića za premijera. Naravno da se to nije desilo, niti takvi dogovori postoje. Opet, neki drugi birači, kojima se dopala retorika samozvanih desničara, želeli su da učine parlament "šarolikijim", mislivši kako je nemoguće da Milica Đurđević Stamenkovski, Boško Obradović, Miloš Jovanović ili Saša Radulović, posle izbora stupe u koaliciju sa Đilasom. Ipak, njihova odluka da dan nakon beogradskih izbora 2022. godine, objave saradnju upravo sa Đilasom, a sve u cilju smene SNS sa vlasti u prestonici, bio je događaj koji je svima otvorio oči. Stoga ja očekujem da nam se ti birači na ovim izborima vrate, jer su uvideli da je jedino glas za listu koju predvodi lično Vučić, glas i za podršku njegovoj politici.

Otkud sumnja u lojalnost socijalista i zašto se ona po pravilu javlja u izbornoj kampanji?

- Mislim da je to pitanje za one koji pevaju uvredljive pesme na račun predsednika Vučića i one koji takvu atmosferu u sopstvenim redovima i podgrevaju. Znate, SNS je nakon svakih izbora od 2014. do danas, pružala ruku SPS, čak i kada nam nisu bili neophodni za većinu. Mi smo time dokazali da nam je interes države iznad partijskog. Mi nemamo problem da nastavimo da sarađujemo sa socijalistima i u narednom periodu, ali ukoliko neko misli kako ćemo da ostanemo nemi kada nas neko napada i vređa, a da smo mi pri tom više nego korektan partner, onda se taj neko grdno vara.

Koliko je realna pretnja od "majdanizacije" Srbije i očekujete li proteste prozapadne opozicije u izbornoj noći?

- Đilasova opcija drugu politiku ni nema. Oni konstantno žele da izazovu tenzije, sukobe, dehumanizuju političke protivnike putem svojih medija, šire mržnju, laži i najgnusnije uvrede na račun predsednika Vučića i njegove porodice, stvaraju atmosferu straha i linča. Građani to prepoznaju, kažnjavaju ih na svakim izborima i to onda kod pristalica Đilasa izaziva duboku frustraciju. Naravno da su oni svesni nivoa svoje nepopularnosti i naravno da će izazivati incidente i tokom samog izbornog dana i nakon njega uz nekakve izmišljotine o pokradenim izborima i tome slično. Sve je to već viđeno i oni moraju znati da smo mi spremni za takav scenario. Srbiju niko neće destabilizovati, niti je uvesti u haotičnu situaciju.

Nikad nećemo priznati Kosovo DA li je mazohizam nastavljati put ka EU ako nam se kroz poglavlje 35 zaista isporuči ultimatum - nema ništa od članstva, ako lažnu državu Kosovo ne pustimo u UN? - Interes Srbije je da nastavi da korača svojim evropskim putem, ma koliko taj put znao da bude i krivudav i trnovit. Nama je EU najveći spoljnotrgovinski partner, zemlje EU su najveći ulagači i donatori, više od 300.000 naših građana radi u Srbiji u kompanijama koje dolaze iz EU, naša dijaspora je dominantno u državama članicama EU. Sve su to razlozi zbog kojih mi mukotrpno radimo na popravljanju svog međunarodnog položaja i zbog kojih nastavljamo sa našim evropskim integracijama. Ipak, neka svako dobro zna - Srbija nikada i ni po koju cenu neće priznati takozvano "Kosovo". Onaj ko to traži od Srbije, taj ni ne želi Srbiju u svom društvu. Mi smo to jasno poručili svim partnerima iz EU. No, ima Srbija dovoljno prijatelja unutar EU, koji će se boriti protiv onih politika koje žele da pred Srbiju stave onu vrstu ucene, kojoj nije bila izložena nijedna druga država, tokom svojih evropskih integracija.

Da li ćete, ako dobijete apsolutnu većinu, sami formirati vlast? Takvu priliku ste već imali, ali to niste uradili...

- Mi smo uvek bili inkluzivni. Želimo da što više kapaciteta stavimo u službu Srbije, pogotovo što dolazi vreme koje će biti veoma turbulentno i izazovno za naš narod. Svi oni koji podržavaju politiku predsednika Vučića i svi oni koji ne žele da se Srbija vraća u period pljačkaških privatizacija i otimanja novca od građana Srbije, dobrodošli su da razgovaraju, dobrodošli su da zajedno sa nama rade na ostvarenju jasno utvrđene vizije razvijene Srbije, koju kandidujemo i na ovim izborima.

Opozicija velike nade polaže u izbore za Beograd. Da li su dovoljno jaki da u glavnom gradu prirede početak kraja vladavine SNS, kako oni to vole da kažu?

- Mislim da će se opozicija veoma neprijatno iznenaditi rezultatom izbora u srpskoj prestonici. Oni su pokušali da dve užasne tragedije koje su pogodile našu državu i naš glavni grad maja meseca ove godine, ispolitizuju do te mere, da naposletku ostvare i politički profit time što bi emocije koje građani osećaju zbog zla koje nas je zadesilo - strah, bol, nevericu i bes, pretvore u političku podršku sebi i optuže vlast za događaje na koje nijedna vlast na svetu ne može da utiče. Siguran sam da će im Beograđani poručiti da to nije politika koja sme da se vodi i da široka paleta Đilasovih saradnika ni na ovim izborima, neće naići na podršku.

Predsednik Vučić je u kampanji često isticao da se vlast mnogo trudila, ali da zna da je bilo i grešaka. Gde je moglo bolje?

- Uvek može bolje. Mislim da u narednom periodu još više moramo da slušamo prosečnog čoveka, domaćina, građanina koji je srce i duša Srbije, čoveka koji je pokretačka snaga ove zemlje. Moramo prići svakome, saslušati ga i pomoći mu da prevaziđe problem sa kojim se suočava.

Vučić je isticao da zna da funkcioneri na lokalu ne izlaze uvek u susret građanima. Hoće li biti promena u opštinama gde niste zadovoljni rukovodiocima?

- Naravno. Činili smo to u prethodnom periodu, činićemo i u narednom. Ko god se umorio, ko god se uzoholio, ko god je pomislio da je grad ili opština tu zbog njega, a ne on tu zbog tog istog grada ili opštine - biće smenjen, a na njegovo mesto postavljen neko ko želi da radi i hoće svojim radom da se dokaže.

Vidite li sebe u novoj vladi i na kom mestu?

- Ne opterećujem se takvim pitanjima. Biću tamo gde moja stranka i predsednik Vučić procene da treba da budem i radiću svoj posao najbolje što znam.

Držimo reč za povišice BAZIRALI ste kampanju na socijalnim, zdravstvenim i pitanjima važnim za obične ljude. Hoćete li sve što ste obećali u kampanji i ostvariti? - Naravno. Niko više kliničkih centara, bolnica i domova zdravlja nije izgradio, obnovio i osavremenio negoli vlast SNS. Niko više nije brinuo o ugroženim kategorijama i radio na poboljšanju njihovog statusa, negoli Vučić. Siguran sam da građani to znaju i prepoznaju. Mi smo u prethodnih 11 godina dokazali da ono što obećamo, to uprkos brojnim nedaćama globalnog karaktera, naposletku i ostvarimo. Svojim delima smo dokazali da nam građani mogu verovati. I ja ne sumnjam da će nam oni pružiti podršku i na izborima u nedelju, da sve što smo započeli i dovršimo. Dajete li reč da će penzije i plate rasti i posle izbora, kao i da će biti još finansijskih pomoći za građane? - Dajemo reč. Već u februaru možete očekivati osetan rast penzija i plata u javnom sektoru. Naravno, uvećavaćemo izdatke i za socijalno ugrožene, a nastavićemo da stvaramo uslove i za razvoj privatnog sektora. Mi smo zatekli državu u bankrotu 2012. godine. Državu koja nije mogla da isplaćuje penzije i plate svojim građanima. Državu čiji je gotovo svaki treći radno sposobni stanovnik bio nezaposlen. Korenito smo izmenili situaciju. Briga o svim kategorijama stanovništva, a naročito o našim najstarijim i našim najmlađim sugrađanima, biće nam prioritet i u narednom mandatnom periodu.