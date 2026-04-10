OAZA U KOJOJ SVA ČULA UŽIVAJU: Selo Rudno - lider etno turizma kraljevačkog kraja

„Ušuškano“ na obroncima Golije i Radočela, na nadmorskoj visini od oko 1.100 metara u prirodnom parku i rezervatu biosfere „Golija-Studenica“, selo Rudno na istoimenoj visoravni, udaljeno osamdesetak kilometara od Kraljeva, minule dve decenije zauzima lidersku poziciju seoskog i etno turizma kraljevačkog kraja.

Uz čist i nezagađen vazduh, ružu vetrova, stoletne šume i planinske rečice bogate potočnom pastrmkom, raznovrsnu turističku ponudu Rudna upotpunjuje i blizina srednjovekovnih manastira Studenica, Gradac, Nova i Stara Pavlica, isposnice Svetog Save i brojnih seoskih crkava, kao i čak 65 kilometara mapiranih planinskih staza za šetnju i izlete i sedam kilometara šumskih biciklističkih staza.

Planinske staze rudnjanske visoravni

- Oaza mira, tišine i čistog vazduha u kojoj se diše punim plućima. Rudno je idealno mesto za kraći odmor, da se napune „bterije“ i pobegne od užurbane svakodnevivce – samo su neki od brojnih komentara korisnika turističkih platformi koji su boravili u Rudnu.

Netaknuta priroda rudnjanskog kraja

Osim toga, posetioci ističu udoban i pristupačan smeštaj u ovdašnjim domaćinstvima i uživanje u gastronomskim specijaltetima - siru, kajmaku, pogači, gibanici, sirnici, uštipcima, pršuti, slatku i pekmezu od šumskih plodova, kao i rakiji od divlje kruške, koji dokazano i najprobirljivije goste ostavljaju bez daha.

Gastronomske đakonije rudnjanskog kraja