AGONIJA I ČEKANJE SE PRODUŽAVA: Lančani sudar na Batrovcima (FOTO)
NA graničnom prelazu Batrovci u koloni koja je dugačka nekoliko kilometara došlo je do lančanog sudara i sada je čekanje na prelazu preko dva sata.
U lančanom sudaru učestvovalo je pet vozila inostranih i domaćih tablica, a pričinjena je samo materijalna šteta na automobilima.
Policija trenutno obavlja uviđaj, a zbog sudara je došlo do većeg zastoja u levoj traci, pa se automobili prebacuju iz trake u traku.
U međugraničnom prostoru Batrovci-Bajakovo čeka se oko 40 minuta. Saobraćaj na ulasku u Srbiju teče neometano, bez zastoja.
Na graničnom prelazu sa Hrvatskom gužve se stvaraju zbog praznika i početka pune primene EES sistema što podrazumeva da softver više neće raditi parcijalno već 24 sata dnevno.
Podsećamo, na Graničnom prelazu Batrovci putnička vozila na prelaz srpske granice ovog jutra čekaju oko sat vremena, ali tome je potrebno dodati i vreme zadržavanja u međuzoni, koja je puna.
