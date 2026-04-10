POLICIJA U BEČU ŽESTOKO RASTURILA BLOKADERE: Aktivisti pravili barikade i drvenu kulu!
BEČKA policija jutros oko osam časova pokrenula je veliku akciju i uklonila nelegalni klimatski kamp koji je oko 20 aktivista podiglo na zemljištu predviđenom za izgradnju nove velike event-arene u bečkom kvartu St. Marx. Kako prenose austrijski mediji i policija, skup nije bio prijavljen, zbog čega je usledila intervencija. Deo demonstranata napustio je lokaciju bez otpora, dok su drugi pokušali da pruže otpor podizanjem barikada i drvene kule.
Prema izveštajima portala „oe24.at“ i „heute.at“, policija je još u ranim jutarnjim satima na teren poslala veći broj pripadnika. Aktivisti iz inicijative „St. Marx für Alle“ i pokreta „Klimacamp“ zauzeli su deo prostora, postavili šatore i pokušali da zaustave planiranu izgradnju komercijalne arene kapaciteta do 20.000 mesta. Akcija je trajala više sati, a policija je na kraju potpuno raščistila lokaciju i uklonila sve bespravno postavljene objekte.
Protest je deo šire kampanje protiv projekta gradske uprave Beča i kompanije „Wien Holding“, koja zajedno sa nemačkim „CTS Eventimom“ planira izgradnju moderne multifunkcionalne hale. Aktivisti tvrde da žele da sačuvaju taj prostor kao „besplatan javni park za sve“, dok njihovi kritičari podsećaju da je reč o zapuštenom zemljištu koje godinama koristi tek mali broj ljudi, dok bi nova arena, prema najavama investitora, mogla da donese nova radna mesta, veći turistički promet i više kulturnih i zabavnih sadržaja.
Pogled redakcije portala Srpski Ugao
Ovaj slučaj još jednom pokazuje kako radikalni klimatski aktivisti, iako malobrojni, mogu ozbiljno da ometaju razvoj savremenih evropskih gradova. Umesto da svoje stavove iznose kroz zakonske procedure i javne rasprave, oni se odlučuju za nelegalnu okupaciju prostora i direktan sukob sa policijom, pri čemu trošak na kraju snose poreski obveznici. Grad Beč ima pravo da o razvoju odlučuje u interesu većine građana, a ne pod pritiskom glasne manjine koja pod parolom ekologije blokira investicije i infrastrukturni napredak. Ovakvi protesti ne nude rešenja za klimatske izazove, već služe kao paravan za radikalizam i opstrukciju.
(Srpskiugao)
Preporučujemo
U NEDELjU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
10. 04. 2026. u 23:52
HEZBOLAH POZIVA LIBANSKU VLADU: Ne pregovarajte sa Izraelom
10. 04. 2026. u 23:32
IRANSKA DELEGACIJA STIGLA U ISLAMABAD: Evo ko ih predvodi na mirovnim pregovorima
10. 04. 2026. u 23:07
PUTINOVA PORUKA: Od ovoga će zavisiti suverenitet Rusije
10. 04. 2026. u 22:45
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
Komentari (0)