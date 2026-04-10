ZEMLJOTRES U BEOGRADU: Podrhtavalo tlo u ovom delu prestonice
RANO jutros, dok je većina Beograđana spavala, registrovan je slab zemljotres na teritoriji opštine Palilula.
Prema zvaničnim podacima Republičkog seizmološkog zavoda (RSZ), epicentar potresa bio je u naselju Jabučki rit, nedaleko od Ovče.
Potres je zabeležen tačno u 03:00 časa, a aparati su očitali magnitudu od 1.7 jedinica Rihterove skale. Zemljotres se dogodio na dubini od 5 kilometara, što se smatra relativno plitkim potresom, ali zbog niske magnitude, osetio se samo u neposrednoj blizini epicentra.
Zemljotresi ovakvog intenziteta spadaju u kategoriju mikro-zemljotresa koje ljudi često i ne osete, a praktično je nemoguće da izazovu bilo kakva oštećenja na objektima, čak ni u samoj epicentralnoj oblasti.
(Telegraf)
