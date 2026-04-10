UTAKMICA KOJU ZVEZDA "MORA" DA DOBIJE! Obradović: Niko ne sme da nas potceni

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20.45 sati gostuju Asvelu u meču 37. kola Evrolige.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Srpski klub ima skor 20-16 i teoretski i dalje može direktno u plej-of, ali i da ostane i bez plasmana u plej-in.

- Moramo da imamo istu koncentraciju i protiv uslovno rečeno slabijeg protivnika. Pokazivali smo određene slabosti u prošlosti u tim slučajevima. Mislim da smo i naučili neke lekcije, da niko ne sme da se potceni, posebno u eliminacionim utakmicama - rekao je trener crveno-belih Saša Obradović na konferenciji za medije pred put u Francusku.

Obradović je godinama vodio Monako i odlično poznaje Asvel.

- Ovaj poslednji meč Asvela protiv Monaka uopšte nije merilo kako će oni igrati protiv nas. Znam da su kod kuće mnogo bolji. Drugačije su orijentisani, mnogo mobilniji fizički, trče više pred svojom publikom koja stvarno pravi fenomenalnu atmosferu kroz istoriju. Vratio se i Ertel koji je glavni kreator iz pik-en-rol igre i Ndiaje koji ima fizičke predispozicije za tri različite pozicije i može da bude problem - istakao je Obradović.

