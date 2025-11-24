TIP ostali sportovi

ROKETSIMA JE PREKINUT NIZ: Finiks je u dobrom ritmu

Marko Milosavljević

24. 11. 2025. u 14:19

KOŠARKAŠI Finiksa će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Hjuston.

РОКЕТСИМА ЈЕ ПРЕКИНУТ НИЗ: Финикс је у добром ритму

Foto: Profimedia

Roketsi se trenutno nalaze na šestoj poziciji u zapadnoj konferenciji sa skoron od 11 pobeda i 6 poraza.

Ipak, trenutno su u dobrom ritmu, vezali su tri pobede i samopouzdanje im raste iz meča u meč.

U prošlom kolu su savaldali San Antonio rezultatom 111:102, Dilon Bruks je sa 25 poena bio najefikasniji u svom timu, dok je Devin Buker dodao 102.

Roktsima je konačno prekinut niz, nakon pet uzastopnih poraza poraženi su od Denvera.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +225,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi