ROKETSIMA JE PREKINUT NIZ: Finiks je u dobrom ritmu
KOŠARKAŠI Finiksa će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Hjuston.
Roketsi se trenutno nalaze na šestoj poziciji u zapadnoj konferenciji sa skoron od 11 pobeda i 6 poraza.
Ipak, trenutno su u dobrom ritmu, vezali su tri pobede i samopouzdanje im raste iz meča u meč.
U prošlom kolu su savaldali San Antonio rezultatom 111:102, Dilon Bruks je sa 25 poena bio najefikasniji u svom timu, dok je Devin Buker dodao 102.
Roktsima je konačno prekinut niz, nakon pet uzastopnih poraza poraženi su od Denvera.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +225,5 (kvota 1,90)
