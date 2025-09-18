TIP ostali sportovi

VEZAO JE ČETIRI PORAZA: Francuz prekida negativan niz

Marko Milosavljević

18. 09. 2025. u 08:30

MONFIS i Ševčenko će odigrati meč prvog kola Čengdua.

FOTO: AP/Tanjug

Francuski tenier je trenutno u lošoj formi, međutim, na žrebu je dobro prošao i imaće priliku da pokrene pobednički niz.

Poslednji put gledali smo ga na Ju-Es openu kada je u prvom kolu poražen od Romana Safiulina nakon pet odigranih setova. Imao je dovoljno vremena da se odmori i pripremi za azijsku turneju. 

Ševčenka smo gledali u Dejvis kupu gde je doneo bod svojoj reprezentaciji savladavši Čunga.

Verujemo da će Gael prekinuti niz od četiri poraza.

NAŠ TIP: Ševčenko - Monfis 2 (kvota 1,50)

