VEZAO JE ČETIRI PORAZA: Francuz prekida negativan niz

MONFIS i Ševčenko će odigrati meč prvog kola Čengdua.

FOTO: AP/Tanjug

Francuski tenier je trenutno u lošoj formi, međutim, na žrebu je dobro prošao i imaće priliku da pokrene pobednički niz.

Poslednji put gledali smo ga na Ju-Es openu kada je u prvom kolu poražen od Romana Safiulina nakon pet odigranih setova. Imao je dovoljno vremena da se odmori i pripremi za azijsku turneju.

Ševčenka smo gledali u Dejvis kupu gde je doneo bod svojoj reprezentaciji savladavši Čunga.

Verujemo da će Gael prekinuti niz od četiri poraza.

NAŠ TIP: Ševčenko - Monfis 2 (kvota 1,50)

