VEZAO JE ČETIRI PORAZA: Francuz prekida negativan niz
MONFIS i Ševčenko će odigrati meč prvog kola Čengdua.
Francuski tenier je trenutno u lošoj formi, međutim, na žrebu je dobro prošao i imaće priliku da pokrene pobednički niz.
Poslednji put gledali smo ga na Ju-Es openu kada je u prvom kolu poražen od Romana Safiulina nakon pet odigranih setova. Imao je dovoljno vremena da se odmori i pripremi za azijsku turneju.
Ševčenka smo gledali u Dejvis kupu gde je doneo bod svojoj reprezentaciji savladavši Čunga.
Verujemo da će Gael prekinuti niz od četiri poraza.
NAŠ TIP: Ševčenko - Monfis 2 (kvota 1,50)
