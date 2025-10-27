FENER NASTAVLJA SERIJU: Očekujte golove, jer domaćin se neće predati bez borbe

GACIJANTEP dočekuje Fenerbahče u okviru 10. kola turske Superlige, a utakmica počinje u 18.00 na stadionu u Gacijantepu.

Foto: Profimedia

Domaćin dolazi u sjajnoj formi — neporažen je u poslednjih sedam mečeva u svim takmičenjima, a u tri uzastopne prvenstvene utakmice postigao je minimum po dva gola, što svedoči o snažnoj ofanzivi.

Fenerbahče takođe nastavlja seriju bez poraza — pet uzastopnih mečeva — i ima odličan skor na ovom terenu, pošto je u prošlosti slavio u poslednjih pet međusobnih susreta ovde. Gosti će tražiti kontinuitet u napadačkom ritmu, dok će Gacijantep nastojati da iskoristi domaći elan i energiju publike.

S obzirom na ofanzivnu snagu obe ekipe i njihovu formu, očekuje nas otvoren duel sa najmanje tri gola.

Naš tip: 3+ (1.75)



