FENER NASTAVLJA SERIJU: Očekujte golove, jer domaćin se neće predati bez borbe

Olja Mrkić

27. 10. 2025. u 10:14

GACIJANTEP dočekuje Fenerbahče u okviru 10. kola turske Superlige, a utakmica počinje u 18.00 na stadionu u Gacijantepu.

Foto: Profimedia

Domaćin dolazi u sjajnoj formi — neporažen je u poslednjih sedam mečeva u svim takmičenjima, a u tri uzastopne prvenstvene utakmice postigao je minimum po dva gola, što svedoči o snažnoj ofanzivi.

Fenerbahče takođe nastavlja seriju bez poraza — pet uzastopnih mečeva — i ima odličan skor na ovom terenu, pošto je u prošlosti slavio u poslednjih pet međusobnih susreta ovde. Gosti će tražiti kontinuitet u napadačkom ritmu, dok će Gacijantep nastojati da iskoristi domaći elan i energiju publike.

S obzirom na ofanzivnu snagu obe ekipe i njihovu formu, očekuje nas otvoren duel sa najmanje tri gola.

Naš tip: 3+ (1.75)


