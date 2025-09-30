TIP IZDVAJA ZA UTORAK: "Kralj" sa odbranom često zna da kiksne
* Česi u Milanu, ne mogu da postanu oopasna pretnja golmanu Intera
NAŠ PREDLOG
18.45: KAIRAT - REAL MADRID GG&3+ (2.50)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
18.45: Atalanta - Briž GG (1.60)
20.00: Valensija - Ovijedo 0-2 (1.60)
20.45: Birmingen - Šefild V. 1 (1.50)
21.00: Čelsi - Benfika 1 (1.70)
21.00: Bodo - Totenhem 2 (2.15)
21.00: Atl. Madrid - Ajntraht 2-3 (2.10)
21.00: INTER - SLAVIJA P. NG (1.85)
21.00: Galatasaraj - Liverpul 4+ (2.00)
21.00: Marselj - Ajaks 1 (1.50)
