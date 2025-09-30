Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA UTORAK: "Kralj" sa odbranom često zna da kiksne

Žarko Urošević

30. 09. 2025. u 09:50

* Česi u Milanu, ne mogu da postanu oopasna pretnja golmanu Intera

Foto: EPA-EFE/SERGIO PEREZ

NAŠ PREDLOG

18.45: KAIRAT - REAL MADRID  GG&3+  (2.50)

18.45: Atalanta - Briž  GG   (1.60)

20.00: Valensija - Ovijedo  0-2  (1.60)

20.45: Birmingen - Šefild V.  1  (1.50)

21.00: Čelsi - Benfika  1  (1.70)

21.00: Bodo - Totenhem  2  (2.15)

21.00: Atl. Madrid  - Ajntraht  2-3  (2.10)

21.00: INTER - SLAVIJA P.   NG  (1.85)

21.00: Galatasaraj - Liverpul  4+  (2.00)

21.00: Marselj - Ajaks  1  (1.50)

