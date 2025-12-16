KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
MEĐUNARODNI MEČEVI
15.00 Južna Afrika - Gana 1 (sa 1,44 na 1,29)
19.00 Egipat - Nigerija 1 (sa 2,50 na 1,95)
HOLANDIJA KUP
18.45 Herakles - Hugevin GG (sa 3,50 na 3,00)
ŠPANIJA KUP
19.00 Eibar - Elče 1 (2,30 na 2,95)
