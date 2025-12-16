TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Тип редакција

16. 12. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

MEĐUNARODNI MEČEVI

15.00 Južna Afrika - Gana 1 (sa 1,44 na 1,29)

19.00 Egipat - Nigerija 1 (sa 2,50 na 1,95)

HOLANDIJA KUP 

18.45 Herakles - Hugevin GG (sa 3,50 na 3,00)

ŠPANIJA KUP

19.00 Eibar - Elče 1 (2,30 na 2,95)

