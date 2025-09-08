BELORUSIJA – ŠKOTSKA: Najava meča kvalifikacija za SP
BELORUSIJA je posle prvog kola već u zaostatku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Na gostovanju kod Grčke pretrpeli su težak poraz 5:1, što je jedan od najubedljivijih u istoriji njihovih kvalifikacija.
Belorusija sve domaće mečeve igra u Zalaegersegu, gde su prethodna tri susreta završila remijem.
Škotska je meč prvog kola odigrala na težem terenu, gostujući Danskoj, i izvukla 0:0. Na strani u kvalifikacijama imaju tri pobede u poslednja četiri gostovanja uz tri „klin šita“, što pokazuje stabilnost i disciplinu u odbrani. Međutim, odsustvo Ralstona i Tirnija može im donekle otežati zadatak, ali Škotska ostaje favorit.
Istorijski, sve četiri utakmice ovih timova odigrane su u okviru kvalifikacija za SP. Škotska ima blagu prednost (2 pobede, 1 remi, 1 poraz), ali Belorusija je u poslednjem ciklusu izbegla poraz u oba meča protiv Škotske.
Belorusija je ove godine imala pet međunarodnih utakmica sa prosečno 4,6 golova po meču, a 11 od 13 postignutih golova došlo je posle pauze. Škotska u poslednjih pet gostujućih kvalifikacionih mečeva nije došla oba tima daju gol, a pet od poslednjih šest međunarodnih utakmica donelo je pobedu gostujućem timu.
Naš tip: NG (kvota 1,53)
Predlog za hrabrije: 2&NG (kvota 2,05)
