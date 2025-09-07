DEJAN DAMJANOVIĆ: Ča du Ri se ne zaleće
* Bivši napadač Seula, o pojedinim mečevima Južne Koreje 2
NEDELjA,
FIKS BUČEON – INČON GG
Bučeon svim protivnicima zadaje probleme, zatrešće bar jednom mrežu lidera. Biće gol-gol.
GIMPO – ĆONAM S. 1X
Gimpo dugo nema poraz, neće izgubiti ni ovoga puta, igra protiv prosečnog Ćonama.
FIKS HVASONG – ASAN 0-2
Moj bivši saigrač Ča Du Ri, odnedavno trener u Hvasongu, oduvek je znao kako da igru podredi rezultatu. U borbi sa znatno kvalitetnijim Asanom neće se zaletati.
