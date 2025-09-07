Tip fudbal

DEJAN DAMJANOVIĆ: Ča du Ri se ne zaleće

Žarko Urošević

07. 09. 2025. u 10:37

* Bivši napadač Seula, o pojedinim mečevima Južne Koreje 2

ДЕЈАН ДАМЈАНОВИЋ: Ча ду Ри се не залеће

Ilustracija

NEDELjA, 

FIKS BUČEON – INČON GG

Bučeon svim protivnicima zadaje probleme, zatrešće bar jednom mrežu lidera. Biće gol-gol.

GIMPO – ĆONAM S. 1X

Gimpo dugo nema poraz, neće izgubiti ni ovoga puta, igra protiv prosečnog Ćonama.

FIKS HVASONG – ASAN 0-2

Moj bivši saigrač Ča Du Ri, odnedavno trener u Hvasongu, oduvek je znao kako da igru podredi rezultatu. U borbi sa znatno kvalitetnijim Asanom neće se zaletati.

