Tip fudbal

"ŠEŠIRDŽIJE" NE GUBE DANAS: Vigan se nada prvim bodovima na strani

Olja Mrkić

19. 08. 2025. u 12:58

LUTON će se suočiti sa Viganom u četvrtom kolu Lige jedan na stadionu "Kenilvort roud" u Lutonu.

Profimedia/ IMAGO

Luton je pokazao otpornost protiv jačih protivnika na Kenilvort roudu i malo je verovatno da će izgubiti ove nedelje.

S druge strane, Vigan je takođe dobro igrao na gostovanjima ove sezone i želeće da osvoji prve bodove na strani u utorak.

- Luton je neporažen u 6 od poslednjih 7 domaćih ligaških mečeva protiv Vigana.
- Vigan je pobedio u 2 od poslednje 3 ligaške utakmice ove sezone.
- Vigan je postigao gol u poslednja 4 gostujuća ligaška meča protiv Lutona.

NAŠ PREDLOG: X&2+ (kvota 1,35)

