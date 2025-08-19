"ŠEŠIRDŽIJE" NE GUBE DANAS: Vigan se nada prvim bodovima na strani
LUTON će se suočiti sa Viganom u četvrtom kolu Lige jedan na stadionu "Kenilvort roud" u Lutonu.
Luton je pokazao otpornost protiv jačih protivnika na Kenilvort roudu i malo je verovatno da će izgubiti ove nedelje.
S druge strane, Vigan je takođe dobro igrao na gostovanjima ove sezone i želeće da osvoji prve bodove na strani u utorak.
- Luton je neporažen u 6 od poslednjih 7 domaćih ligaških mečeva protiv Vigana.
- Vigan je pobedio u 2 od poslednje 3 ligaške utakmice ove sezone.
- Vigan je postigao gol u poslednja 4 gostujuća ligaška meča protiv Lutona.
NAŠ PREDLOG: X&2+ (kvota 1,35)
