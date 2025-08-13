Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA SREDU: Lokomotiva ne staje

Žarko Urošević

13. 08. 2025. u 09:45

* Neizvesno u Edinburgu

Foto: N. Paraušić

NAŠ PREDLOG

15.15: Orenburg - Ahmat  3+  (1.80)

16.30: POLI  AEK TEMIŠVAR - RAŠICA  2  (1.55)

16.45: Anortozis - Olimpijakos N. 1  (1.60)

17.30: Famalikao U23 - Žil Visente U23  1  (1.80)

17.30: LOKOMOTIVA M. - BALTIKA  1   (1.80)

18.00: ROZENBORG Ž - LSK KVINER Ž  1-1

18.00: Bašakšehir - Viking  GG  (1.55)

18.00: Honefoš - Raufoš  GG&3+  (1.95)

19.00: IFK Lulea - Pitea  2  (1.75)

20.45: EDINBURG - KILMARNOK B   2-3  (2.10)

