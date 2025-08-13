TIP IZDVAJA ZA SREDU: Lokomotiva ne staje
* Neizvesno u Edinburgu
NAŠ PREDLOG
15.15: Orenburg - Ahmat 3+ (1.80)
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
16.30: POLI AEK TEMIŠVAR - RAŠICA 2 (1.55)
16.45: Anortozis - Olimpijakos N. 1 (1.60)
17.30: Famalikao U23 - Žil Visente U23 1 (1.80)
17.30: LOKOMOTIVA M. - BALTIKA 1 (1.80)
18.00: ROZENBORG Ž - LSK KVINER Ž 1-1
18.00: Bašakšehir - Viking GG (1.55)
18.00: Honefoš - Raufoš GG&3+ (1.95)
19.00: IFK Lulea - Pitea 2 (1.75)
20.45: EDINBURG - KILMARNOK B 2-3 (2.10)
