USTAŠKIM OBELEŽJIMA NEMA MESTA U APATINU: Vlasnici smeštaja ne žele da ugoste Tompsonove obožavaoce ni po koju cenu

VLASNICI apartmana i smeštaja za izdavanje u Apatinu jedinstvenog su stava da ne žele da "ugoste" obožavaoce i sledbenike proustaškog pevača Marka Perkovića Tompsona, koji nameravaju da prisustvuju njegovom koncertu 28. avgusta, na pravoslavni praznik Veliku Gospojinu, u Vukovaru.

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Zbog enormnog poskupljenja smeštaja u tom, ali i okolnim gradovima u Slavoniji, fanovi pevača koji na svojim nastupima otvoreno promoviše ustaštvo, ovih dana pokušavaju da uoči koncerta budu što bliži mestu njegovog održavanja, pa hoće da rezervišu smeštaj preko Dunava i granice, u šezdesetak kilometara udaljenom Apatinu.

Vlasnici smeštaja u Apatinu tvrde da su ovih dana preko bukinga dobijali pitanja gostiju iz Hrvatske koji traže smeštaj u Apatinu, zbog odlaska na Tompsonov koncert u Vukovaru.

- Javio mi se jedan zainteresovani čak iz Zadra - kazuje nam N. M., vlasnik smeštaja u Apatinu. - Svakome smo odgovorili da se smeštaj nalazi u Srbiji i da bi zbog noćenja u Apatinu, morali dva puta da prelaze državnu granicu. Moram da priznam da nas je sama pomisao da bi neko Apatin izabrao kao bazu za odlazak na takav događaj prilično začudila.

Strah za ćirilične table VLASNICI smeštaja za izdavanje se s pravom pitaju da li bi posle takvih gostiju ostali bez ćiriličnih tabli u gradu.

- U Apatinu su višejezičnost i različitost deo svakodnevnog života i voleli bismo da tako i ostane - poručju Apatinci.

U Apatin, nastavlja naš sagovornik, godinama dolaze gosti iz Hrvatske, iz različitih krajeva, i uvek su, dodaje, bili i biće dobrodošli.

- Ovo nema nikakve veze sa nečijom nacionalnošću ili pasošem - ističe N. M. - Ali, svako ko bi u naš grad došao sa ustaškim obeležjima, porukama mržnje ili namerom da veliča ideologiju pod kojom su ljudi sa ovih prostora stradali, ne može očekivati da će to ovde biti prihvaćeno kao nešto normalno.

Prva pomisao apatinskih izdavalaca smeštaja, kako ističe naš sagovornik, nije bila koliko se te noći može zaraditi, već kako će se osećati Srbi koji žive u Vukovaru.

- Da li će zatvarati prozore, izbegavati ulice i razmišljati da li će neko od učesnika ili posetilaca koncerta svoj nacionalizam pokazivati upravo pred njihovim kućama - naglas izgovara pitanje naš sagovornik. - Posebno u gradu koji decenijama pokušava da izgradi normalan zajednički život. Znam i vlasnike smeštaja koji su, upravo zbog toga, razmišljali da te večeri besplatno ponude smeštaj porodicama iz Vukovara, ukoliko žele da noć provedu van grada.

Cene noćenja PREMA pisanju hrvatskih medija, uoči Tompsonovog koncerta noćenje u pojedinim gradovima u Hrvatskoj dostiže cene od 200 do čak skoro 4.000 evra, "pa ko voli neka izvoli". Tamošnji mediji su ih "savetovali" da se za prenoćište snađu u Srbiji, konkretno u Apatinu, gde smeštaj košta od 50 do 150 evra, ali vlasnici su jasno poručili da Tompsonovi fanovi nisu poželjni gosti.

To možda, kako dalje kazuje N. M, najbolje pokazuje kako se na čitavu situaciju gleda sa ove strane Dunava. U Apatinu živi veliki broj porodica čiji su koreni u Hrvatskoj i čije su porodične priče obeležene ratovima, progonstvom i napuštanjem domova.

- Danas ovde odrastaju druga i treća generacija - ističe N.M. i dodaje da su zbog toga ustaški pozdravi i simboli za mnoge ljude ovde daleko više od nekakvog koncertnog folklora - oni bude vrlo konkretna porodična sećanja:

- Nikome ne gledamo u pasoš i ne delimo goste na Srbe i Hrvate, ali postoji jasna granica između turizma i gostoprimstva, sa jedne, i veličanja mržnje i ekstremizma, sa druge strane.

Preko te granice, poručuju apatinski vlasnici smeštaja za izdavanje, ne žele da pređu!