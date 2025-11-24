Srbija

POČELA JESENJA POMORAVSKA LIGA U STRELJAŠTVU: Domaćin prvog kola Gradski streljački klub "Ćuprija 1887"

24. 11. 2025. u 10:24

GRAD na Moravi, odnosno tamošnji Gradski streljački klub „Ćuprija 1887“ bio je prteklo vikenda domaćin prvog kola jesenje Pomoravske lige centralne Srbije, na kom je učestvovalo 35 takmičara iz Ćuprije, Paraćina, Jagodine i Bora.

Foto: Fejsbuk/Gradski streljački klub Ćuprija 1887

Takmičenje je bilo u kategoriji vazdušna puška. Strelci domaćini ponovo su dali svoj maksimum, a kako su obelodanili iz kluba, rezultati ćuprijskih strelaca su bili fenomenalni.

Mihajlo Đorđević sa181 krugom osvojio je zlatnu medalju i prvo mesto u kategoriji pionira, Andrija Marković sa 171 krugom bio je drugi, a Luka Milenković treći.

Foto: Fejsbuk/Gradski streljački klub Ćuprija 1887

Kad je reč o konkurenciji pionirki, najbolja je bila Petra Đorđević. Ona je „upucala“ 185 krugova i prvo mesto.

