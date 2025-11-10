DEČAKOVA BORBA ZA ZDRAVLJE: Pomozimo osmogodišnjem Andriji

Osmogodišnji Andrija M. Knežević, učenik drugog razreda iz Bajine Bašte boluje od retke i progresivne cerebrovaskularne bolesti, koja pogađa arterije u mozgu i može dovesti do teških komplikacija. Skupo lečenje u inostranstvu jedini je put za ozdravljenje ovog dečaka, zato su njegovi sugrađani rešeni da na svaki način pomognu: muzičari iz grada na Drini, zajedno sa kolegama iz zapadne Srbije i Republike Srpske prikupili su prethodnih dana 7.330 evra, uz apel ostalima da se uknjuče u borbu ovog dečaka.

porodična arhiva

- Lečenje je započeto u Zdravstvenom centru Užice, gde je Andrija u junu 2024. godine primljen zbog krize svesti. Nakon obavljenih specijalističkih pregleda upućen je na Vaskularni konzilijum Klinike za neurohirurgiju UKCS koji je uvidom u medicinsku dokumentaciju doneo odluku o upućivanju pacijenta u inostrani centar radi pregleda i odluke o daljem lečenju, obzirom da se intervencije ovog tipa ne rade kod nas. Da bi Andrija što pre otišao na hirurško lečenje u inostranstvo jer ne postoji lek koji može zaustaviti bolest, neophodna je pomoć u vidu donacija od strane svih ljudi dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu – apaluju Bajinobaštani - Sredstva su potrebna za hirurško lečenje u inostranstvu, lekove (potpornu terapiju), specijalističke preglede, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaje u toku lečenja u inostranstvu.

Bolest „Moja - moja“ (na japanskom „dim od dima“ — zbog izgleda krvnih sudova na angiogramu) je retka, progresivna cerebrovaskularna bolest koja pogađa arterije u mozgu, naročito unutrašnju karotidnu arteriju i njene glavne grane. Arterije koje dovode krv u mozak postepeno se sužavaju (stenoziraju) i mogu se potpuno zatvoriti. Kao odgovor na to, organizam stvara mrežu sitnih, nežnih krvnih sudova koji pokušavaju da obezbede dovoljno krvi mozgu. Na snimcima (angiogramima) ti sitni sudovi izgledaju kao oblak dima, otuda i naziv ove bolesti.

Estradni umetnici napravili su prvi korak, sledi velika borba jednog malog junaka: za njegovo lečenje u Švajcarskoj potrebno je prikupiti 180.000 evra.

- Andrija je dete puno životne radosti, osmeha i dobrote. Mnogi ga poznaju kao veseljaka koji uvek širi pozitivnu energiju oko sebe. Danas je, međutim, njemu potrebna naša snaga, naša solidarnost i ljubav – glasi apel porodice i Andrijinih sugrađana.

Uplate je moguće izvršiti na tekući račun: 160 – 6000002418357 – 93 – Nataša Knežević.