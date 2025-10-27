"KANDILO ZA MUČENIKE": Sećanje na stradalnike sa starog šabačkog mosta na Savi

U ŠABAČKOM pozorištu sinoć je u organizaciji Eparhije šabačke, po blagoslovu episkopa Jeroteja(Petrović) održana, prva kulturna i umetnička manifestacija u znak sećanja na nevine žrtve komunističkog terora.Uz vladiku Jeroteja, mitropolita Metodija, mnoštvo svepštenstva, monaštva, vernika i stanovnika Šapca i okoline, na skupu su bili i predstavnici vlasti grada Šapca, na čelu sa gradonačelnikom dr Aleksandrom Pajićem.

foto :V.Mitrić

To je, praktično, završna svečanost u čast žrtvama, u kom je od Svete Petke 1944. do Đurđevdana 1945. godine, umoreno, na najbrutalniji način, oko tri hiljade mučenika Šapčana, ali, kako navode iz Crkve " i žitelja okolnih sela i gradova, postradalih od komunističke ruke na Savskom mostu i drugim šabačkim stratištima.

Eparhija šabačka je, već, priredila niz duhovnih i kulturnih događaja. Dani sećanja počeli su svetom zaupokojenom liturgijom koja će služena prekjuče u spomen crkvi Svete Petke u Šapcu, podignutoj pored Starog železničkog mosta.U Sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla,u Šapcu služen je parastos postradalima na Savskom mostu.

Na akademiji, u prepunoj dvorani Šabačkog pozorišta, o straddanju nedužnih ljudi,među kojima su bili sve ugledni sugrađani, ali i stanovnici okolnih mesta, Loznice i Vladimiraca, besedio je episkop šabački Jerotej.

- Molimo se Bogu da nam podari mir i slogu i molimo se jedni za druge, da se ovo zlo nikada ne ponovi, jer smo potrebni jedni drugima -poručio je episkop Jerotej.

Ova akademija sećanja, po rečima šabačkog vladike, " predstavlja istovremeno i poziv svima nama kako u Šapcu tako i u drugim mestima u Srbiji da ne zaboravimo nevine žrtve komunističkog terora, jer, po rečima blaženopočovšeg patrijarha Pavla zlo koje je zaboravljeno sakriveno i neokajano ostaje izvorište novih zala.

- Večeras se, dakle, sećamo naših predaka i razmišljamo o njima, o našim sugrađana koji su nevini postradali i čija tela je odnela mutna i nabujala sava, lišavajući nevine stradalnike čak i groba -kazao je vladika Jerotej(Petrović).

Episkop je naveo da je" naš narod, ne samo u ovom kraju, već i na svim sroskim prostorima, kroz istoriju, stradao od Turaka, drugih zavojevača, Nemaca, bliskih nam Hrvata".

-Ali tog krvavog oktobra, pre 80 godina, prvi put u istoriji, Srbi su činili masovne zločine nad Srbima -istakao je vladika. -Brat je ustao na brata.Poput Kaina koji je izobličen mržnjom ubio Avelja, tako smo i mi ubijali jedni druge.Ova tema je mučna i bolna veoma, ali mi moramo i dužni smo, pre svega zbog budućih naraštaja, da o njoj i danas i ubuduće mislimo i govorimo.Pri tome duboko verujem da su stradalnici koji su bačeni sa mosta sve oprostili svojim krvnicima i da se, sad, pred licem Boga živoga, mole za njih, ali iza nas svoje potomke, za ovaj divni grad, za mir i slogu u našem narodu.

Maljevima su ubijeni, bačeni sa mosta u Savu ili zaklani nevini ljudi od advokata, inženjera, profesora, sveštenika, zemljoradnika . Posle besed kao apoteoza svečane akademije sećanja, usledio dramski prikaz Kandilo za mučenike."Ovo je sjajno delo posvećeno stradalnicima, umetnički osmišljenje, sa svojevrsnim svedočanstvima oplemenjenih pažljivo izabranom muzikom.

Jedan od organizatora tog događaja je Dušan Stokanović, upravnik Informativno-izdavačke ustanove Srpske Pravoslavne Crkve i glavni i odgovorni urednik TV Hram i Radija Slovo ljubve, rođeni Šapčanin, čija je kuća roditeljska i pradedovska bila na Kamičku.

Ovaj daroviti stvaralac, iza koga su mnoge pripremljene velike manifestacije, raznim povodima, širom Srbije istakao da je "akademija sećanja prva kulturna manifestacija i umetnički progovor o posleratnim stradanjima srpskog naroda i nevinim žrtvama komunističkog terora". Stokanović je, kao scenarista akademije, kada je dobio zadatak od vladike Jeroteja, pročitao dosta građe koja svedoči o tom zločinu bez kazne.A, kao Šapčanin, iz stare i ugledne kuće, i sam ima dragocena, autentična sećanja, na ta vremena, što je bilo, nesumnjivo, dragoceno za vrhunsko spremanje dramskog prikaza.

Stokanović je, u razgovoru za Radio Slobo ljubve, poželeo da " potencijal ovakakvog tipa manifestacija u budućnosti proklija i u drugim gradovima naše zemlje kao seme jedne nove kulture sećanja i saborni odgovor na molitve koje Gospodu za nas neprestano uznose svi srpski novomučenici".

Za ovu priredbu živo interesovanje pokazali su i mnogi ljudi iz raznih krajeva Srbije, uz Šapčane, stanovnici okolnih mesta i susedne Loznice, odakle je bilo i žrtava i dželata, jer lokalni su, očigledno "imali pune ruke posla", pa je zločinu bila potrebna pomoć "sa strane" .I svega je bilo, mnogi stradalnici su rehabilitovani, ali zločince i nalogodavce, zvanično, niko nije objavio.

- Ovo je veliki događaj, koji vapi za kulturom sećanja, koja nam je nužna, ako ništa drugo da nam se ovakve mrlje do neba ne ponove nikada, da nevini, stradaju od ruku svojih sunarodnika -samo je jedna od poruka ljudi, posle bogosluženja žrtvama, uz isticanje velikog koraka koji je preduzeo vladika Jerotej i, sa delom, od srca, ali i znanja, umeća i vrhunskog dara, učinio Šapčanin Stokanović da se, najdostojnije do sada, oda počast našim mučenicima.