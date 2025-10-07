SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE: Podrška za 24 Požežana
U Požegi su 24 osobe pokrenule privatni posao uz podršku Nacionalnog zavoda za zapošljavanje: njih 15 dobilo je finansijsku pomoć kroz Nacionalni akcioni plan zapošljavanja, a 9 putem zajedničkog javnog poziva Nacionalne službe i Opštine Požega.
Za samozapošljavanje, oni su dobili po 380.000 dinara, uz obavezu da najmanje 12 meseci obavljaju delatnost za koju su dobili subvenciju.
- Ugovori sa korisnicima su zaključeni do 1. septembra , korisnici su već počeli da obavljaju delatnost. Najviše ih je iz uslužnog zanatstva, zastupljeni su još proizvodnja i proizvodno zanatstvo, intelektualne i zdravstvene usluge – rekla je Dragana Kostić iz užičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Na drugi konkurs koji su opština Požega i NSZZ raspisali početkom juna, za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2025. Godini, javilo se samo Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu. Oni će u periodu od 1. septembra do 30. novembra angažovati tri osobe.
