Svet

DONBAS PUTINU NIJE KRAJNJI CILJ Kalas: "Ako ga dobije, onda će definitivno nastaviti sa preuzimanjem cele Ukrajine"

P. Đurđević

15. 12. 2025. u 09:20

ŠEFICA Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da preuzimanje Donbasa "necće biti krajnji cilj" ruskog predsednika Vladimira Putina.

ДОНБАС ПУТИНУ НИЈЕ КРАЈЊИ ЦИЉ Калас: Ако га добије, онда ће дефинитивно наставити са преузимањем целе Украјине

Foto Tanjug/AP/Darko Bandic

 - Moramo da shvatimo da ako dobije Donbas, onda je tvrđava pala i onda će definitivno nastaviti sa preuzimanjem cele Ukrajine. Ako Ukrajina ode, onda su i drugi regioni u opasnosti - rekla je Kalas novinarima, prenosi Rojters.

Kalas je kazala i da će se danas doneti odluka o novim sankcijama za rusku "flotu iz senke", kao i da se samit Evropske unije naredne nedelje neće završiti "bez odluke o finansiranju Ukrajine".

Ona je istakla da bezbednosne garancije za Ukrajinu moraju biti "prave trupe", kao i da je EU ove godine isporučila toj zemlji dva miliona komada artiljerijske municije.

Kalas je navela i da rad na reparacijama zajma za Ukrajinu postaje sve teži, ali da ima još nekoliko dana da se postigne sporazum, istakavši da je važno da Belgija učestvuje u zajmu za reparaciju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

PRIČE IZ HRONIKE: Nebojša Perović - Mladi advokati da dobiju kredite za kancelarije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TERORISTA IZ AUSTRALIJE BIO ČLAN SRPSKOG LOVAČKOG KLUBA: Nisam ga video preko pet godina! (FOTO)
Svet

0 0

TERORISTA IZ AUSTRALIJE BIO ČLAN SRPSKOG LOVAČKOG KLUBA: "Nisam ga video preko pet godina!" (FOTO)

U STRAVIČNOM terorističkom napadu koji se dogodio juče na plaži Bondi u Sidneju, kada su osumnjičeni Navid Akram (24) i njegov otac (50) otvorili vatru na okupljene tokom proslave Hanuke, stradalo je 16 osoba, dok je 42 povređeno. Među stradalima i povređenima u Sidneju nema srpskih državljana, izjavio je ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović. A prema najnovijim informacijama do kojih je došao "Blic", mlađi napadač posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi

15. 12. 2025. u 10:40

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TERORISTA IZ AUSTRALIJE BIO ČLAN SRPSKOG LOVAČKOG KLUBA: Nisam ga video preko pet godina! (FOTO)
Svet

0 0

TERORISTA IZ AUSTRALIJE BIO ČLAN SRPSKOG LOVAČKOG KLUBA: "Nisam ga video preko pet godina!" (FOTO)

U STRAVIČNOM terorističkom napadu koji se dogodio juče na plaži Bondi u Sidneju, kada su osumnjičeni Navid Akram (24) i njegov otac (50) otvorili vatru na okupljene tokom proslave Hanuke, stradalo je 16 osoba, dok je 42 povređeno. Među stradalima i povređenima u Sidneju nema srpskih državljana, izjavio je ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović. A prema najnovijim informacijama do kojih je došao "Blic", mlađi napadač posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi

15. 12. 2025. u 10:40

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki