DONBAS PUTINU NIJE KRAJNJI CILJ Kalas: "Ako ga dobije, onda će definitivno nastaviti sa preuzimanjem cele Ukrajine"

ŠEFICA Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da preuzimanje Donbasa "necće biti krajnji cilj" ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Moramo da shvatimo da ako dobije Donbas, onda je tvrđava pala i onda će definitivno nastaviti sa preuzimanjem cele Ukrajine. Ako Ukrajina ode, onda su i drugi regioni u opasnosti - rekla je Kalas novinarima, prenosi Rojters.

Kalas je kazala i da će se danas doneti odluka o novim sankcijama za rusku "flotu iz senke", kao i da se samit Evropske unije naredne nedelje neće završiti "bez odluke o finansiranju Ukrajine".

Ona je istakla da bezbednosne garancije za Ukrajinu moraju biti "prave trupe", kao i da je EU ove godine isporučila toj zemlji dva miliona komada artiljerijske municije.

Kalas je navela i da rad na reparacijama zajma za Ukrajinu postaje sve teži, ali da ima još nekoliko dana da se postigne sporazum, istakavši da je važno da Belgija učestvuje u zajmu za reparaciju.

