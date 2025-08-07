ZAJEDNO JAČI OD ŠEĆERA: Mladi Kraljevčani i ove godine na letnjem kampu za decu obolelu od dijabetesa
I ove godine grupa mladih Kraljevčana, uzrasta od 10 do 18 godina, od 7. do 14. avgusta učestvovaće na edukativnom kampu dece obolele od dijabetesa tip 1 na insulinskoj terapiji koji se, u organizaciji Saveza društava za borbu protiv šećerne bolesti Srbije, i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, održava u Kušićima, u podnožju planine Javor.
Tradicionalni, 15. po redu i potpuno besplatni letnji kamp pod nazivom „Moj slatki život“, ove godine okupiće ukupno 56 dece iz deset gradova i opština širom Srbije.
- O njima se 24 sata stara stručni tim sastavljen od dva lekara endokrinologa, četiri medicinska tehničara, dva psihologa i volontera sa ciljem da decu edukuju kako da žive sa svojom bolešću, kako da kontrolišu šećer i da primenjuju insulinsku terapiju, kako da se hrane i računaju ugljene hidrate, da se bave sportom ili bilo kojojom aktivnošću, a da to preterano ne utiče na njihovu gliko-regulaciju, da se pripreme za školovanje, studiranje i samostalni život – kaže Miloranka Vasović, predsednica kraljevačkog Društva za borbu protiv šećerne bolesti.
Uz pomenute edukacije, izlete i šetnje na čistom, planinskom vazduhu i uživanje u netaknutoj prirodi stoletnih šuma, prema njenim rečima, veoma je važno da deca u okruženju vršnjaka shvate da, uprkos svojoj bolesti, uz pravilno regulisanu glikemiju i ishranu, nemaju ograničenja u svakodnevnim aktivnostima.
- Odlična stvar je što se upoznajemo, družimo, razmenjujemo iskustva, bukvalno sklapamo prijateljstva za ceo život. Svi smo nestrpljivi da ponovo vidimo drugare koje smo prethodnih godina upoznali na kampu – poručili su pre puta za Kušiće mladi Kraljevčani. - Osim toga, za sve nas je od ogromnog značaja edukacija o novinama u borbi protiv šećerne bolesti, savremenim senzorima, pumpama i medicinskim i farmaceutski tokovima, o svemu onme što za nas znači – život.
PODRŠKA
- BEZ pomoći i podrške lokalne samouprave, resornog Ministrstva, nacionalnog Saveza, sponzora, donatora, roditelja i prijatelja, održavanje ovog kampa koji je doživeo svoje 15. izdanje ne bilo moguće. Zato im se od srca hvala – poručuje Miloranka Vasović.
