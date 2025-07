ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu

POŽAREVAC – U četvrtak, 24. jula, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca ostati bez struje.

D.N.

Od 7.30 do 9 sati, struju neće imati trafo-oblast “Hotel Dunav“: Gradsko sokače, Lenjinova 1A i 1B, Stari korzo 1, Trg oslobođenja 2, 4, 6 i 8, deo Veljka Dugoševića do kružnog toka i Hotel “Dunav“. U periodu od 9 do 13, bez struje će biti deo Hajduk-Veljkove ulice,od Vinogradske do Homoljske. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.