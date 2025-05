DA LI ZNATE KOJA PTICA IMA DOŽIVOTNOG PARTNERA? Gnezdo kosa predmet meseca Gradskog muzeja u Subotici

Da li ste znali da je ptica kos jedna od retkih živih bića koja doživotno ima jednog partnera, a ženke i mužjaci zajedno biraju mesto za gnežđenje na kom bi se ženka osećala što udobnije? Ove i druge zanimljivosti otkriva tematska izložba "Ptičiji svet Subotice ‒ ptice urbanih sredina" Gradskod muzeja u Subotici na kojoj su izložena i gnezda kosa.

foto:GKL, VV, VM

- Za pravljenje gnezda je zadužena ženka, što ponekad traje i do dve nedelje. Od materijala koristi grančice, trave, slamu i drugi biljni materijal koji formira u obliku čaše. Pošto završi oblikovanje, gnezdo oblaže blatom i dodaje sloj fine trave u sredinu. Ovaj sistem izgradnje gnezda je je takav jer kosovi preferiraju da se gnezde na relativno niskom rastinju i trude se da formiraju gnezdo koje može zaštiti njihove mlade - objašnjava Slađana Aleksić. - Ove ptice su česti stanovnici gradova i gnezde se u urbanim sredinama poput gradskih parkova, dvorišta i uličnih drvoreda i žbunova. Urbanizacija se uočava i u konstrukciji gnezda, gde se mogu naći različiti materijali iz urbanog okruženja poput plastike i najlona.

Sezona gnežđenja kosova je od marta do jula, ponekad i do avgusta. Po sezoni imaju dva do tri legla, a ređe do 5. Uglavnom imaju tri do pet jaja koja su bledo zelenkasto-plava sa crvenkasto-smeđim mrljama. Period inkubacije jaja je 12‒14 dana, dok je period poletanja ptića 13‒14 dana nakon izleganja. Zapravo ptići mogu da napuste gnezdo i da prežive sa samo 9 dana starosti.