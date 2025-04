"DOBRE VILE" NAJMLAĐIH VRANJANACA: Ukupno 17 patronažnih sestara doma zdravlja u gradu pod Pržarom tvrdi da rade najlepši posao na svetu

TRI prijatelja, Paraćinac Bojan Brajković, Šapčanin Tomislav Dragićević i Beograđanin Đorđe Jokić, pešače do Krfa u Grčkoj u okviru humanitarne akcije „Od srca do Krfa“ čiji je cilj da pomognu rad Fondacije „Nataša Kovačević“ za kupovinu proteza deci kojima su one neophodne.